不動聲色的貴氣 「老錢風」爆紅背後的世代消費觀：買的少但要買得好

摘要 1.從海外TikTok竄起一波走低調奢華路線的「老錢風」熱潮，這種舊式美學，正在席捲全球時尚界市場。 2.一夕之間，各大社群平台都可以看到老錢風的穿搭指南，牛津領襯衫、毛呢大衣、Barbour風衣等80、90年代的經典單品。 3.這波「低調時尚」不僅重新讓大眾一窺上流社會文化，更暗示當前的世代趨勢與經濟環境：買得少，但要買得好。

講究「低調奢華」的老錢風時尚（old-money aesthetic）來啦！這個TikTok熱搜的標籤，已衝上超過160億次的觀看量。

老錢風是什麼？這絕對不像字面上那樣，穿起來像有錢人而已。old-money代表著一群繼承了家族遺產與地位的特定族群，他們累積長年財富的同時，家族還具備悠遠的歷史血統，只有受到歐洲皇室貴族或上流社會菁英階層的薰陶，才會有的穿搭美學。

old-money走的是樸實無華卻充滿貴氣的路線。簡單說，是一種「不動聲色」的貴氣。

在百年前的1910年代，Old-money被叫做Prep、Prepster或Preppy，Prep也可以被翻譯成「預科生」，指的是「準備」要就讀常春藤大學聯盟（Ivy League）的上流社會青年。

直到1980年代，好萊塢才讓Prep style真正開始盛行，像是奧黛麗赫本、Grace Kelly，都是當年知名的Prep時尚人物。

如今Prep又換了名號，成了old-money。其中最出名的代表，是飾演《鋼鐵人》小辣椒的女星——葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）。前陣子她出席法庭時穿的羊絨高領毛衣，就成了網友熱搜的單品。

英國《衛報》指出，她全身來自義大利奢華品牌Loro Piana，被時尚界人士戲稱為是「億萬富翁的優衣庫」。

其他經典品牌，還包含Ralph Lauren、Burberry、Brooks Brothers、The Row與愛馬仕（Hermès）等。

其中Ralph Lauren，更捧紅了麻花編織毛衣、菱格紋背心與毛呢大衣，成為老錢風穿搭的天花板，也是美國上流貴族的最愛。全球時尚平台Stylight去年就出了一份報告指出，2021年11月初開始，Ralph Lauren網站的點擊次數，相較於2020年同期增加了98%。

像是牛津領襯衫、毛呢大衣、Barbour油布外套，與Burberry風衣等80、90年代的經典單品，都屬於老錢風穿搭，加上歐美影集《繼承之戰（Succession）》與《王冠（Crown）》的熱播，一夕之間，出現在歐美的TikTok、YouTube、Instagram與Pinterest各大社群平台，還有時尚伸展台。

但，難道大家都這麼有錢，買得起老錢風的高端品牌嗎？其實老錢風的穿搭風格，普羅大眾並不易效仿。尤其要撐起剪裁單一又高質感的面料，相當看重個人的身材與氣質。

老錢風反應世代趨勢：買得少但買得好

那為什麼老錢風會紅起來？除了時尚圈的風格變化快速以外，像是前陣子回歸的復古潮流Y2K，或是日本街頭Grunge風，但無論潮流如何更新迭代，經典剪裁有質感的老錢風穿搭，才是真正歷久彌新。

另一個潛在原因，與整體經濟下行有關。大家買衣服更講求「買得好」，穿衣風格也由明亮鮮豔，轉為較保守低調的米色系或大地色系，更講求耐看、耐用與舒適度。

經濟學家喬治·泰勒（George Taylor）在1926 年提出一項觀點，認為女性的裙子在股市繁榮時會變短，在經濟衰退時會變長，或許這次老錢風重新回歸，也與當前的經濟局勢有關。

無論是哪一個原因，老錢風、Y2K，你自己更喜歡哪一種穿搭呢？

資料來源：《華爾街日報》、Gentleman Gazette、《衛報》

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。