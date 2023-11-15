撞見好友公園「野戰」女友 綠帽男一氣之下赤手打死對方

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聯合新聞網／ 綜合報導
貝蒂森遭攻擊後傷勢過重，在公園遊樂場當場死亡。圖擷自每日郵報
貝蒂森遭攻擊後傷勢過重，在公園遊樂場當場死亡。圖擷自每日郵報

英國萊斯特郡一名男子原本跟朋友出去喝酒，沒想到回程卻發現好友跟女友在公園的遊樂場「野戰」，氣得他衝上前狂揍兩人，將好友當場打死。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在2023年2月24日。當天29歲的莫利（Kyle Morley）與43歲的貝蒂森（David Bettison）和另外兩名友人相約喝酒，喝到凌晨兩點才分開各自回家。

喝完酒的莫利準備走路回家，卻在經過公園的遊樂場時，發現有兩人在愛愛。莫利仔細一看，在打「野戰」的兩人竟是好友貝蒂森和自己的女友，氣得他衝上前狂揍兩人。莫利的女友被打到幾乎失去意識，只能躺在地上看貝蒂森被打，莫利氣到失去理智，不只出拳打貝蒂森，還多次用腳踹踏他的臉。雖然警方後來趕到現場，但貝蒂森傷勢過重，當場死亡。

莫利在11月14日開庭時承認自己襲擊了貝蒂森，但否認自己是有意要傷害對方致死。他宣稱自己當時已經醉到沒有判斷力，而且當天還有使用毒品。莫利的女友作證表示，她當時聽見貝蒂森發出掙扎的聲音，讓她覺得貝蒂森應該快死了。

法官最終判定莫利謀殺貝蒂森，裁定有罪並判處無期徒刑。莫利得知自己的判決以後當場放聲大哭，但仍須為自己魯莽的行為付上代價。

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殺人

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