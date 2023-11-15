想繼承姑姑公寓 男子狂歐姑姑再放火「活活燒死」她

羅馬尼亞一名男子覬覦姑姑的房產，曾多次想說服姑姑將房產繼承給自己。不過由於姑姑不願讓男子繼承房產，男子竟毆打姑姑導致她倒地爬不起來，最後更縱火將姑姑活活燒死，手段十分殘忍。

據Baja News報導，行兇的男子是33歲的波帕（Alexandru Ionuţ Popa）。11月6日當天，波帕跟54歲的姑姑莉莉安娜（Liliana Popa）起了口角，最後演變成縱火殺人事件，過程全被大樓監視器錄下。

莉莉安娜的姪女表示，波帕想要繼承姑姑的房產，也要求姑姑幫他找工作，但姑姑認為波帕已經多年沒有跟家人聯絡，只在有需要幫忙時才聯絡家人，因此不願幫忙。

雖然當天現場還有另一名年輕女子，但波帕不顧有目擊者，一拳打在姑姑臉上，導致姑姑倒地爬不起來。由於波帕力道太大，就連他自己也跟著倒地，不過他馬上又起身潑了汽油，點火將姑姑活活燒死，自己雙腿也被燒傷。當地消防隊及警方立刻趕抵現場撲滅火勢，不過已經來不及救回莉莉安娜。

據當地媒體報導，在這起事件發生前幾天，波帕就已經跟蹤了姑姑好幾天，當天他也是先去買汽油才去找姑姑談話，顯見是預謀犯罪，將面臨終身監禁的刑責。