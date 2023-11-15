日語不流利常被當異類…日本移工遭排擠 「狀聲詞字典」盼助融入

PekoPeko是肚子餓、GanGan是形容頭痛，有非營利組織就編寫了多語翻譯的「狀聲詞字典」，希望協助移工更快融入日本社會。日本面政府擴大招募移工到日本。但由於外國勞工無法說一口流利日語，以致無法融入日本社會，因為日本社會一向對外國人相當不友善。

日本對移工不友善

《彭博社》報導，日本近期統計數據都指出一個事實：日本人口正在快速下跌，亟需移進外國移工，以補足勞動力不足的問題。

日本政府近期也擴大「特定技能2號」（Specified Skilled Worker No.2）的工作簽證。過去這項簽證只能用於建築和造船兩個類別，但政府決定加碼農業、建築清潔和汽車維修等9個部門。通過簽證的移工不僅可以在日本停留更長時間，還能攜帶家眷到日本。

但日本社會氛圍對外國人相當不友善，已成為移進移工的最大挑戰。有專家指出，移工如果無法說一口流利的日語，就常會被視為異己。

學狀聲詞助融入

《衛報》報導，就有日本非營利組織編寫了一部「日文狀聲詞指南」，盼讓國外民眾更快理解日本豐富的狀聲詞，達到更有效、更親近的溝通方式。

例如形容講話流利的「ぺらぺら（PeraPera）」、形容肚子很餓的「ぺこぺこ（PekoPeko）」等狀聲詞；或民眾到醫院看病時，可能會用「がんがん(GanGan)」來描述頭痛、「ムズムズ (muzumuzu)」描述喉嚨癢，非母語者就算在日本待上數年，也很難完全掌握這些用法。

「日文狀聲詞指南」就將動作、感情到天氣等狀聲詞編寫成冊，並附上插圖，還有中文、越南語與印尼語的翻譯。有中國居民表示，過去以為地板的日文是「ツルツル(tsuru tsuru)」，看完字典才知道該詞語的意思其實是地板很乾淨。

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