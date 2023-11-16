長男沒出息花光丈夫存款 她立遺囑決定「遺產一毛都不給」

俗話說「親兄弟也要明算帳」，只要牽扯到金錢方面的問題，不管是感情再好的親人，都容意產生摩擦，特別是遺產分配問題，常常都會成為糾紛的起頭。近來日本媒體，就報導了這樣的案例。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名井上的70多歲女性，當年她老公還沒過世時，30多歲的長男突然辭去工作，說要自行創業。一開始雖然還算順利，但過了幾年後遇到瓶頸，在連連虧損之下，只好一直跟老家要錢應急。

長男不斷的借款，幾乎把井上丈夫的3000萬日幣存款（約相當於新台幣612萬元）花光了。這讓井上感到非常不安，曾勸說丈夫不要借那麼多。但井上丈夫覺得應該讓孩子試試看，依然不斷借錢給他。結果，井上不好的預感成真，長男的公司終究沒做起來，面臨倒閉的命運。

後來丈夫去世，井上繼承了包括房子在內的剩餘家產。對井上而言，最擔心的不是自己的養老資金，而是個性誠實，沒給家裡添過麻煩的次男。如果按照一般的分配方式，等到井上過世後，財產很可能會讓長男次男平分。但是井上認為長男已經浪費掉那麼多錢了，傾向將遺產通通由次男繼承。

長男雖然告訴井上，說他不會再爭遺產，但井上認為這只是口頭約束而已，且聽說長男媳婦相當覬覦井上的房子，因此擔憂事情生變。最後，井上決定找上律師，事先留下自己的遺言，確保死後遺產的分配，能照她的意願進行，好照顧到腳踏實地的次男。