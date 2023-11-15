消息人士：中國同意打擊芬太尼生產和出口

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彭博社引述不願透露姓名的消息人士稱，中國已經同意打擊芬太尼的的生產和出口。消息人士稱，美國總統拜登和中國國家主席習近平在舊金山會晤時宣布雙方達成的這項協議。

據悉，根據這份仍在協商中的協議，中國將追查相關的化學公司，阻止芬太尼和用於制造致命合成阿片類藥物（Synthetic Opioids）原材料的出口。

作為回報，美國將取消對中國警方鑑證機構的制裁。美國指控這家機構參與了侵犯人權的活動。

白宮國家安全委員會發言人拒絕對這一消息發表評論。中國外交部表示，中國願意在「平等和相互尊重」的基礎上與美國開展禁毒合作。

美國有關當局指出，美國境內的芬太尼通常來自墨西哥販毒團伙，而這些犯罪團伙則使用來自中國的化學原料。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）今年5月發布的一份報告，從2016年到2021年，美國涉及合成阿片類藥物芬太尼的藥物過量致死率，增加了2倍多。

芬太尼的效果比海洛因強50倍，比嗎啡強100倍，並且越來越常與其他非法藥物混合使用，往往會導致致命後果。

根據美國政府的估計，2021年美國與藥物有關的過量死亡人數超過10萬人。拜登政府一直在推動採取行動。

今年5月底，美國財政部指控中國和墨西哥的17個實體和個人協助生產假冒的含芬太尼藥丸，並宣布對其實施制裁。其中包括總部設在中國的7個實體和6名個人。

10月3日，美國財政部又宣布將中國和加拿大14名個人和14家實體列入制裁名單，稱他們涉嫌參與在美國大規模生產和銷售芬太尼。

（綜合報導）

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