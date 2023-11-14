印度以人造雨解空汙 專家：成效有限

印度空汙需要有更全面減少汙染源政策，光是用人造雨無法解決問題！近日印度大城德里的上空充滿著大量髒空氣，讓印度空汙再度躍上國際頭條。印度政府盼用人造雨洗去沙塵，但專家指出，人造雨僅有2到3天的時效，政府應該儘速提出系統性的解決方法，減少汙染源。

焚燒與氣候加劇空汙

根據《英國廣播公司》報導，印度大城德里近兩周的空氣品質都非常差，PM2.5多次突破450，是容許值的10倍，而印度12日又迎來排燈節，大量民眾點燈慶祝下，讓空汙仍難緩解，印度政府決定要以人造雨的方式緩解空汙，這也並非印度政府第一次想要用人造雨解決空汙問題。

《印度時報》提到，印度因為汽車、工業與粉塵的影響，加上氣候與地形讓空屋粉塵難逸散，使得只要有沙塵暴或空汙都會非常嚴重，尤其在冬季，印度農民常常焚燒穀物，也會讓空氣中的有毒粒子增加。德里政府宣布該區學校提早放寒假，還有禁止建築活動因應，但專家表示這仍是治標不治本。

效用最多3天

獨立研究員穆克吉表示，雖然人造雨是常見的人工降雨手段，但使用人造雨後48到72小時後，空汙指數仍會回彈，人造雨無法長期改善空汙。氣候變遷專家穆罕迪則說，不能只靠氣象手段解決空汙，包括汙染源、過度燃燒等問題都要解決，而印度長期以來針對空汙並沒有很系統性的解決方法，政府應該要趕快動起來。

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