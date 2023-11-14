憂鬱正在傳染 英美研究：年輕人為什麼都過得不快樂？

全球各國好不容易走出新冠疫情陰霾，時下年輕人卻深陷一場「憂鬱大流行」（epidemic of unhappiness），憂鬱症、焦慮症等心理疾病纏身。年輕人為什麼普遍不快樂？這個趨勢將如何影響經濟發展？

美國達特茅斯學院知名經濟學教授布蘭奇弗勞爾（David Blanchflower）日前接受美國財經雜誌《巴倫週刊》（Barron’s）專訪，多年來致力研究職工「幸福指數」的他表示，當代青年心理健康欠佳，精神狀態整體而言比過去的青年來得更糟糕，而這個趨勢對經濟發展所造成的負面影響極為深遠。

布蘭奇弗勞爾與英國倫敦大學學院社會學學者布萊森（Alex Bryson）近期針對美國青年的心理狀態進行一項研究，數據顯示23歲女性當中，有12％自認生活中的每一天都是「心理狀態不好的日子」（bad mental health day）。反觀2011年，25歲以下的女性當中僅5％認為自己的心理健康欠佳。

布蘭奇弗勞爾指出，這種趨勢不僅限於年輕女性，年輕男性也普遍面對同樣的問題，只是「女性的情況更糟」，受教育程度愈低的人也更有可能出現心理疾病。此外，現有數據顯示，「憂鬱大流行」不僅影響美國青年，英國青年也深陷相同的困境。

「我之前發表的研究結果顯示，人的一生當中的『幸福指數』是呈馬蹄形的。人到中年，絕望感和心理壓力都會達到巔峰。年輕人是快樂的、中年人是不快樂的，而年長人士一旦步入退休年齡就會重拾快樂。其他世代的人依舊如此，但年輕人的心理健康彷彿一夜之間就完全崩塌了，」布蘭奇弗勞爾說。

時下年輕人為何背負著這麽沈重的心理負擔？布蘭奇弗勞爾坦言現在就要找出一個最主要的原因，其實還有些言之過早，但目前能夠肯定的是美國在2011年前後發生某些事件，「從本質上改變了當代青年，尤其是女性群體」。

布蘭奇弗勞爾表示，自己最初認為新冠疫情很有可能是造成「憂鬱大流行」的罪魁禍首，但數據顯示這個趨勢早在2011年便有跡可循，新冠疫情只是加劇了本就存在的問題。

若要追溯2011年前後所發生的重大事件，就不得不提全球金融危機、青年失業率不斷攀升的問題。

2010年4月，美國青年失業率突破20％大關，而就算成功受聘，年輕人所獲得的薪資和待遇也普遍不如他們預期，徹底改變了未來幾代年輕人的就業前景。

此外，各種社群平台近10年開始盛行，年輕女性更容易因此出現「容貌焦慮」的情況，同儕之間的競爭壓力也被放大，可能是導致年輕人心理健康亮起紅燈的原因。

有鑑於此，無論是社群平台、高失業率，或是長達近三年的新冠疫情，都分別給年輕人帶來一定程度的心理壓力，無論何者都難辭其咎。

憂鬱不根治，國家發展恐受限

年輕人心理健康欠佳不僅僅是個人的問題，同時也牽動著經濟發展命脈。

「這樣的趨勢會導致一個國家的整體經濟發展潛力下滑，」布蘭奇弗勞爾指出。因為受心理疾病所擾的人，一生當中所賺取的總薪資低於其他人，個人消費能力因此長期無法提升，長遠來看就等同於一整個世代的人無法有效推動國內消費。

此外，人生不順遂的年輕人結婚生子的意願也普遍較低，愈來愈多人選擇不組建新家庭，就表示民眾對房屋的需求也會跟著下跌，對美國國內房地產市場來說並不是一件好事。

《巴倫週刊》針對研究結果向布蘭奇弗勞爾提問，詢問市場及投資者是否有能力協助扭轉眼前的局勢？布蘭奇弗勞爾回應道，全美不少地方都面臨專業心理疾病治療師短缺的問題：「資方可以多多投資從事心理治療相關工作的公司，幫助他們研發或尋找適合的對策。」

以實際行動幫助患有心理疾病的人，或許需要整合更多資源投入，徹底根治這場「憂鬱大流行」。

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（本文出自2023.11.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）