「我撞死了狗」 駕駛見狗衝出踩油門加速撞斃 事後解釋遭網批冷血

馬來西亞有駕駛開車時，遇到狗隻突然衝出馬路，由於事出突然，沒有過多時間做出反應、閃避，他聲稱為了減低狗狗痛苦，竟然選擇加速衝過，並且駛離現場繼續原來行程，司機事後發文稱「我撞死了一隻狗」，交代事發經過。貼文引起網友兩極看法，有人覺得再怎麼愛狗，自身安全還是應該放於首位；不過亦有留言直斥原PO只是為減低良心責備而自白，認為他當時應嘗試減速，或許狗隻只會被撞傷仍能保命，又質疑「如果那邊是個小孩，你也會踩油門給他痛快？」。

「愛狗人士勿看，內文可能會毀你三觀」該駕駛在facebook個人帳號發文，開宗明義自白「我撞死了一隻狗」。原PO稱事發當天他駕駛租來的汽車，在浮羅交怡（Langkawi）島上公路行駛，因為沿途都是直路，加上又是假期，路上渺無人煙，所以車速維持約時速90至100公里。但突然有狗狗衝出路面，由於過往駕駛時有遇過野狗的經驗，他相信狗隻會轉身發現他的車，可惜下一秒狗狗仍看著反方向，且又往前了數步，其後便來到馬路中央，即是其車輛正前方，即使此刻他立刻按喇叭、狗狗也回過頭，仍無法挽回悲劇。

原PO聲稱「第三秒是我自己的思想鬥爭」，他可以選擇迅速扭轉方向盤，亦可以選擇用盡全力煞車，但他認為以當下車速，無論怎麼選都會把自己的生命當作籌碼。猶豫不過一秒後，隨著一聲巨響以及一聲哀嚎，車子仍在前行，車底卻傳來拖曳聲音。後來他停下車，在車內待了1分鐘，深吸一口氣並打開車門，幸好望向車底看到的只有完全脫落的保險桿。

原PO立刻聯繫修車人員，對方到場將保險桿推回去，車子幾乎沒留下撞擊痕跡，唯獨門上有一道小小的紅色血印。不過他指沒有勇氣將車開回事故現場，便繼續原本的公事行程。直至深夜應酬結束，「我鬼使神差地開車回去看一看」，在路上並沒有發現狗狗屍體，所以他認為是被別人清理掉。

原PO指他最後決定加大油門全速撞過去，只是希望狗狗不要殘廢，而是可以直接解脫。雖然深知做法不對，但強調儘管重來一百次，他還是會做同樣決定，所以心中沒有懊悔，只是覺得惋惜。他覺得當時避免悲劇發生的機會還是存在，但一切回不去，並稱「對不起，狗兄。欠你的，後輩子還你」。

雖有網友認為這種情況難以避免，原PO亦不可能犧牲自身性命作賭注，不過仍有大部份人指責其自私和不負責任，「撞死一條性命還寫到那麽理所當然，心安理得」、「減速有沒有可能狗狗只是受傷還有救？踩大油給他結束生命？」、「我覺得當你看到牠沒注意的時候，也可以開始煞車」、「哪怕煞車狗狗被撞受傷還能救，問題是你連嘗試都不嘗試」；亦有留言質問「如果那邊是個小孩，你也會踩油門給他痛快？」

事後原PO接受媒體訪問時表示，事發一切太突然，根本沒有時間反應，並解釋「貼文中各種詳細描述更多是虛描成分」，事實是看到狗狗當下，對方已經在輪胎面前，根本連1秒反應時間都沒有，最後更以一句話作結「沒選擇權，這是意外」。

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文章授權轉載自《香港01》