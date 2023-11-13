恐怖升降機無預兆急速墜下 麵包工人釀一死一傷

哈薩克發生恐怖工業意外，釀成1死1傷。監視器拍下2名員工在升降機內搬運麵包，其間升降機在無預兆的情況下突然急速下墜，站在升降機較裡邊位置的工人未能及時逃生，連人隨升降機墜下當場死亡，另一名較近升降機門的工人立即彎腰後退滾走，雖然狼狽，但幸保一命；警方正調查意外。

事發現場位於哈薩克西部城市阿克陶（Aqtaý）一間購物中心，監視器拍到，本年10月24日凌晨1時許，2名男工在升降機內搬運麵包，黑帽男工搬走1車麵包後，再到升降機搬運另一車麵包，白帽男工一直在內協助，其間黑帽男工搬運麵包時遇到問題，白帽男工見狀幫手，其他女工正在閒聊。

這時升降機突然急墜，黑帽男工因站得較近升降機門，及時彎腰後退滾走，雖然被升降機擊中頭部，導致黑帽飛脫，但他仍然保持清醒，用手按住頭部。可是白帽男工走避不及，連人隨升降機墜下，其他女工見狀大驚走近了解，影片至此結束，有人觀看監視器時拍下片段，當見到意外發生時不禁驚呼。

當地媒體報導，該名34歲白帽男工當場死亡，黑帽男工傷勢沒有大礙，無需到醫院接受治理。

曼吉斯托區警方表示，正在調查案件，完成前不會公布其他資訊。不過有當地媒體指，該宗案件性質涉及哈薩克共和國刑法第156條第3部份「違反勞動安全規則」，但勞動監察官員發現死者是外聘僱員，由於當地法例規定只能調查正職員工和僱主之間的勞動違規行為，所以今次案件有可能超出地區勞動監察機構的審查範圍。

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文章授權轉載自《香港01》