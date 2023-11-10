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全球第一個國家！不丹宣佈：已為全國 15 萬隻流浪狗結紮和接種疫苗
有「全世界最快樂的國家」之稱的不丹近日宣佈，該國已為逾15萬流浪狗完成結紮手術並接種疫苗，成為全球第一個國家達成此目標！
根據《世界動物新聞》（ WAN ）報導，不丹首相策林（ Lotay Tshering ）上月尾宣佈這個歷史性成就。策林表示，國際人道協會（ Humane Society International，HSI ）「人道犬只管理計劃」（ humane dog management program ）與不丹政府在2009年展開計劃，花近15年的努力，成功為超過15萬個流浪狗進行結紮和接種疫苗，併為約莫3.2萬隻寵物犬植入晶片。
綜合外媒報導，不丹最先在首都廷布（ Tshechu ）試行對狗的絕育及疫苗接種，再逐漸擴展至全國，除了培訓獸醫及工作人員，也走入社區教育人民，提高人民對動物福利的認識，以減少人狗衝突。
世界衛生組織估計，全球每年約有5.9萬人死於狂犬病，人類狂犬病病例的大多數都是狗咬引起的。而亞洲大約有3億條流浪狗，它們面臨食物短缺、未治療的疾病、寄生蟲感染、可傳染癌症、車禍傷害，以及直接迫害和不人道的撲殺。
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文章授權轉載自《香港01》
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