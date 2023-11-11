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不只貼身上！暖暖包放這裡「促進血液循環」有效驅逐寒氣
天氣轉涼，冬季到來的時候，不少人都會購買暖暖包來取暖。不過暖暖包除了貼在身體衣物之外，其實還有其他的妙用。近來日本媒體，就分享了一個暖暖包的嶄新使用方式。
根據日本媒體「Hint-Pot」報導，日本警視廳警備部災害對策課近來在官方twitter分享，指出暖暖包除了一般的用法之外，還可以貼在椅子的前緣，如此一來坐下時，大腿就會剛好放在暖暖包的位置，讓溫度促進血液循環，有效幫助體內驅寒。
日本全國溫度已經漸漸降溫，這樣的作法可說非常的實用，也能在天氣寒冷，不想開暖氣或停電時使用。不過貼文提醒，不要讓身體的肌膚直接接觸暖暖包，以及腿部偶爾也要動一動，不要長時間靠在暖暖包上，以免有燙傷等意外。
朝晩寒くなってきましたね。冷え性の私は冬場になると職場での仕事中も足先がキンキンに。そんな時には椅子にカイロを貼って過ごしています。椅子に付けることで足の位置を変えれば一カ所を暖め過ぎることもないです。災害時は停電で暖房が使えないことも考えられます。防寒対策はしっかりと！ pic.twitter.com/9bXymb0zHb— 警視庁警備部災害対策課 (@MPD_bousai) November 5, 2023
許多網友看了紛紛表示「居然是貼在椅子上！？好特別的發想」、「原來如此」、「這招真的不錯，這就來實踐看看」、「好棒的點子」、「警視廳竟然會發這種文」、「我去看球賽時就曾帶著暖暖包這麼做」、「以前常常被罵姿勢不好，結果去改善血液循環後就好很多」、「使用完的暖暖包，裡頭的鐵還能當肥料，稍微灑在家中的植物土壤裡喔」。
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