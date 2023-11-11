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不只貼身上！暖暖包放這裡「促進血液循環」有效驅逐寒氣

聯合新聞網／ 綜合報導
將暖暖包貼在椅子前緣溫暖大腿，能促進血液循環。圖擷自twitter
將暖暖包貼在椅子前緣溫暖大腿，能促進血液循環。圖擷自twitter

天氣轉涼，冬季到來的時候，不少人都會購買暖暖包來取暖。不過暖暖包除了貼在身體衣物之外，其實還有其他的妙用。近來日本媒體，就分享了一個暖暖包的嶄新使用方式。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導，日本警視廳警備部災害對策課近來在官方twitter分享，指出暖暖包除了一般的用法之外，還可以貼在椅子的前緣，如此一來坐下時，大腿就會剛好放在暖暖包的位置，讓溫度促進血液循環，有效幫助體內驅寒。

日本全國溫度已經漸漸降溫，這樣的作法可說非常的實用，也能在天氣寒冷，不想開暖氣或停電時使用。不過貼文提醒，不要讓身體的肌膚直接接觸暖暖包，以及腿部偶爾也要動一動，不要長時間靠在暖暖包上，以免有燙傷等意外。

許多網友看了紛紛表示「居然是貼在椅子上！？好特別的發想」、「原來如此」、「這招真的不錯，這就來實踐看看」、「好棒的點子」、「警視廳竟然會發這種文」、「我去看球賽時就曾帶著暖暖包這麼做」、「以前常常被罵姿勢不好，結果去改善血液循環後就好很多」、「使用完的暖暖包，裡頭的鐵還能當肥料，稍微灑在家中的植物土壤裡喔」。

暖暖包 日本

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