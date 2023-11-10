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受不了妻子碎念大小事 退休男堅持老年離婚卻後悔不已

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本丈夫堅持一定要老年離婚，但卻發現財產分配上和自己想的並不同。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本丈夫堅持一定要老年離婚，但卻發現財產分配上和自己想的並不同。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結婚成家之後，彼此之間就必須相互磨合，像是生活習慣方面，就得調整到另一半可以接受的程度，否則就算一時沒事，長久累積下來，也可能造成糾紛。近來日本媒體，就有一則這樣的感情案例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名啟二的59歲男性，過去在一家東京的企業上班，並且身居要職，因此退休前早早還清了貸款，而且也有相當程度的退休存款，看似不需要擔憂老年生活。

然而，啟二近來卻和長年相伴的妻子，有些不愉快的衝突。妻子長年來都是專職家庭主婦，什麼家事都顧得好好的。但也因為一絲不苟的性格，她經常在很多小地方上要求啟二，像是「我要準備晚餐，下班比較晚的話一定要事先講」、「考慮到老年生活，一定要好好節省」、「為了身體著想，就別抽煙了」。

平常生活壓力已經夠大了，因此這些小小的微詞讓啟二感到相當煩躁。加上他看到一些影劇作品或雜誌，都提到「老年離婚」的話題，因此自己也起心動念。他曾經向妻子提起此事，但是妻子並不答應，30歲的兒子也從中調停。

另一方面，啟二在進行離婚手續時，本來以為家裡的錢都是自己賺，且也沒有什麼外遇行為，因此財產應該歸他所有，但法律上卻規定妻子有分一半的權利。加上堅持要離婚過清閒日子，不只是妻子，連兒子也感到不能接受，結果最後雖然順心離了婚，不僅沒有分到預想中的財產，還因此跟兒子決裂，讓他感到相當後悔。

日本 離婚 退休

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