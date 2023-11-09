實現控制天氣 日學者研發抑制氣流技術削弱豪雨

日本的研究團隊正在開發能抑制大氣中的熱、氣流等技術以減緩超大豪雨帶來的災害，其中包含介入引起大雨的積雨雲機制、人工操作天氣等，計劃於2050年實際運用這項技術。

日本經濟新聞報導，這項研究由京都大學、愛媛大學等6間大學及防災科學技術研究所等單位攜手，研究5種控制方式。

研究計畫主持人的京都大學防災研究所副教授山口弘誠表示，透過結合多種方式，將創建「能因應超出設想狀況之外的多層體制」。

之前有研究報告指城市地區及工業區的熱氣會在地表附近產生氣流漩渦，並生成積雨雲進而引發大雨，因而開啟這項研究計畫的契機。

研究團隊認為有效抑制積雨雲生成，可將大樓、工廠的排熱設備挪到通風良好處，同時設想利用大型風扇機把空氣吹到易蓄熱建築物的下風側，有望達到散熱效果。

另外，由於風在愈低處速度愈慢，而氣流漩渦的產生是因為風速差而造成，因此藉風扇機加速低處的風也可抑制氣流漩渦生成。

研究團隊2022年曾藉由電腦模擬抑制氣流漩渦，並根據2008年神戶市突發性大雨的數據計算，顯示控制氣流漩渦可讓峰值降雨強度減少27%。

研究團隊計劃在2026年開始室內實驗，2031年展開小規模室外驗證，2040年進一步擴大為大規模實證實驗，目標是2050年實際運用技術。