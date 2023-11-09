不滿聘禮不夠？ 43歲男持刀殺死牙醫親家、重傷女婿

英國一名男子原本家中要開心辦喜事，想不到卻因為不滿親家送的禮物，一時失去理智持刀到對方家中將對方刺死，讓原本要辦喜事的一家人變成辦喪事。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生於今年（2023）的3月13日。43歲的男子艾西諾（Ahmad Alsino）因為不滿擔任牙醫的親家易卜拉欣（Mohammed Ibrahim）送的婚禮金飾而刺殺對方。

據伯明罕刑事法庭文件指出，當天艾西諾本來只是送懷孕的女兒回家，不過當時他就已經不是很開心。沒想到他人都還沒離開就接到女兒電話，說自己遭到襲擊。艾西諾聽見一秒暴怒，拿起刀就衝進易卜拉欣家救女兒，先是用拳頭攻擊女婿，後來又拿刀刺殺女婿和親家。據報導，艾西諾、易卜拉欣兩人曾就送給孩子的黃金首飾作為禮物發生過爭執。

法官表示，艾西諾明知兩人身受重傷，但卻沒有報警或叫救護車，認為他是惡意要殺害易卜拉欣。被害一家人趕緊打電話報警，不過55歲的易卜拉欣當場傷重不治身亡，兒子則是重傷被送往醫院。警方在40分鐘後就追捕到艾西諾，並在他的車上找到用塑膠袋裝著的兇刀。

艾西諾在上個月被判謀殺罪及謀殺未遂罪。11月2日，他在刑事法庭被判無期徒刑，至少需服刑26年；同行的另一名男子則被判無罪。11月7日，警方也發布案發及逮捕艾西諾過程的影片。