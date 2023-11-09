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曾以「鹿肉漢堡」獲日本大獎 JR品牌漢堡店熄燈結束37年歷史

聯合新聞網／ 綜合報導
擁有37年歷史的日本漢堡連鎖店「Becker's」將在本月熄燈。圖擷自twitter
擁有37年歷史的日本漢堡連鎖店「Becker's」將在本月熄燈。圖擷自twitter

餐飲業競爭激烈，不只是新店家想要闖出頭難度高，就連已經有一定口碑的老字號店家，想要支撐下去也不容易。近來由東日本旅客鐵道（JR東日本）經營，1986年在日本新宿開幕的連鎖速食店「Becker's」，宣布將在本月關閉最後一家分店，結束37年的歷史。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，Becker's自從開業以後，1990年開始使用自家特色的烤漢堡麵包為主打，全盛時期在關東一帶有40間店鋪。2014年，店家的鹿肉漢堡還獲得「農林水産省第22回優良外食產業表彰地域社會貢獻・環境配慮部門大臣賞」。

然而，近年Becker's經營狀況每況愈下，現在只剩下JR常磐線的柏車站內的「柏店」一家分店而已。就在7日，官方宣布「柏店」也確定將在本月22日熄燈，結束創立37年來的歷史。與此同時，官方也宣布將在歇業前的最後時光，復刻1990年代口味的「最後的Becker's漢堡（ラスト・ベッカーズバーガー）」作為紀念。

很多網友看到消息感到相當不捨，紛紛表示「漢堡連鎖店裡我最喜歡的就是Becker's，沒想到…」、「Becker's到哪都全滅了嗎」、「Becker's漢堡要沒了啊，以前受鶴見那家店照顧了」、「他們的漢堡麵包真的很好吃」、「在關店之前找時間去柏店吃一次吧」。

漢堡 日本 餐飲業

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