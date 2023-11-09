快訊

台灣美食「亞洲國家都可取代」 波蘭背包客嘆：不宣傳這優勢太可惜

新北某醫院爆醫療疏失！偵查小隊長被餵食噎到 休克昏迷月餘未醒

黃捷選立委內憂外患夾擊 當年罷捷推手醞釀二次罷免？

15歲女身體不適求助巫師慘遇「性交驅邪」 5個月後驚覺被性侵已懷孕

香港01／ 田中貴
馬來西亞一名15歲女學生經常身體不適，家人帶他向巫師求助，沒想到慘遭性侵還因此懷孕。示意圖／ingimage
馬來西亞一名15歲女學生經常身體不適，家人帶他向巫師求助，沒想到慘遭性侵還因此懷孕。示意圖／ingimage

身體不適應求醫，而不該聽信詭異神怪之說。馬來西亞發生1宗性侵案，1名15歲中三女學生因身體經常不適，家人帶她向巫師求助，巫師訛稱女生遭邪靈附體，要進行「性交驅邪」。女生直至參加學校的性犯罪講座，才意識到自己遭到性侵，而且月經遲遲未至，其後才知已因被強暴而懷孕，當地警方正調查案件。

麻坡警區主任拉益慕克里茲助理總監發出文告交代案件，該宗性侵案的受害人為15歲中三女生，她因時常感到不適，家人認為她遭到邪靈纏身，於是向年約50歲的巫師尋求救治，女生在家人的陪同下前往求助。巫師以「驅逐邪靈」為名，去年11月和今年4月先後和女生發生關係。

直到今年9月，女生出席學校一場性犯罪講座，才知道自己當時遭對方性侵，加上月經遲遲未來，所以將事件一併告知母親。家人於是帶女生接受健康檢查，確認她已經懷孕，繼而報案求助。

拉益慕克里茲表示，警方會引用刑事法典第376條（強姦）調查案件。

延伸閱讀：

8歲女童看風景被光頭男性侵　重判即上訴　母求：別毀掉女兒人生

14歲女童被灌醉　遭男友公廁内性侵　閨密男友同伸狼爪　下場慘了

文章授權轉載自《香港01》

女生 馬來西亞 懷孕 性侵 巫師

相關新聞

南韓爆床蝨危機！全國30起蟲害通報 汗蒸幕、大學宿舍都出現

韓國官員今天表示，韓國正在加強蟲害防治措施和檢查，以防止床蝨蔓延。在此之前，一些澡堂和住宅通報疑似出現蟲患

曾以「鹿肉漢堡」獲日本大獎 JR品牌漢堡店熄燈結束37年歷史

餐飲業競爭激烈，不只是新店家想要闖出頭難度高，就連已經有一定口碑的老字號店家，想要支撐下去也不容易。近來由東日本旅客鐵道（JR東日本）經營，1986年在日本新宿開張的連鎖速食店「Becker's」，就宣布將在本月關閉最後一家分店，結束37年的歷史。

15歲女身體不適求助巫師慘遇「性交驅邪」 5個月後驚覺被性侵已懷孕

身體不適應求醫，而不該聽信詭異神怪之說。馬來西亞發生1宗性侵案，1名15歲中三女學生因身體經常不適，家人帶她向巫師求助，巫師訛稱女生遭邪靈附體，要進行「性交驅邪」。女生直至參加學校的性犯罪講座，才意識到自己遭到性侵，而且月經遲遲未至，其後才知已因被強暴而懷孕，當地警方正調查案件。

外國客滿頭問號！日本松屋醬料「英文太直翻」 在地人看傻：陷阱題

日本觀光業復甦，許多外國客紛紛規畫行程，到熱門觀光景點一探究竟，不少人也會到連鎖餐館大啖在地美味。日前，日本一名網友到連鎖餐廳「松屋」用餐時，意外發現店內的「詭異標示」，他指出店內的醬料罐雖印有日文與英文的標示，但英文全都是「超直翻譯...

床蝨危機擴大！韓人驚外套裡藏一隻 「防蝨三招」行李別放一處

日前英法等國爆發床蝨危機，近期韓國多個城市也傳出床蝨入侵的消息，公共交通工具、考試院、三溫暖、戲院等也是床蝨傳播的溫床，韓國疾病預防控制廳（KDCA）警告...

澳洲男子遭鱷魚咬住右腳 靠著反咬回去逃過一劫

澳洲北領地一個居民遭鱷魚襲擊，靠著反咬回去，幸運地活了下來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。