15歲女身體不適求助巫師慘遇「性交驅邪」 5個月後驚覺被性侵已懷孕
身體不適應求醫，而不該聽信詭異神怪之說。馬來西亞發生1宗性侵案，1名15歲中三女學生因身體經常不適，家人帶她向巫師求助，巫師訛稱女生遭邪靈附體，要進行「性交驅邪」。女生直至參加學校的性犯罪講座，才意識到自己遭到性侵，而且月經遲遲未至，其後才知已因被強暴而懷孕，當地警方正調查案件。
麻坡警區主任拉益慕克里茲助理總監發出文告交代案件，該宗性侵案的受害人為15歲中三女生，她因時常感到不適，家人認為她遭到邪靈纏身，於是向年約50歲的巫師尋求救治，女生在家人的陪同下前往求助。巫師以「驅逐邪靈」為名，去年11月和今年4月先後和女生發生關係。
直到今年9月，女生出席學校一場性犯罪講座，才知道自己當時遭對方性侵，加上月經遲遲未來，所以將事件一併告知母親。家人於是帶女生接受健康檢查，確認她已經懷孕，繼而報案求助。
拉益慕克里茲表示，警方會引用刑事法典第376條（強姦）調查案件。
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文章授權轉載自《香港01》
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