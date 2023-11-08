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被蜘蛛咬臉傷口發黑沒處理 巴西男歌手一週後死亡

聯合新聞網／ 綜合報導
莫拉斯被蜘蛛咬傷後，傷口開始發黑瘀青。圖擷自鏡報
莫拉斯被蜘蛛咬傷後，傷口開始發黑瘀青。圖擷自鏡報

巴西一名28歲歌手遭蜘蛛咬傷臉部，幾天後便出現瘀血發黑的情況。男子雖然後來到醫院就醫，卻還是在一週後因此喪命。

據《鏡報》（Mirror）報導，28歲的莫拉斯（Darlyn Morais）是巴西一名歌手。10月31日，莫拉斯在巴西北部自家被不知名的蜘蛛咬傷臉，一開始他只覺得身體疲倦，不久後臉上被咬的部位就開始發黑疑似瘀血，妻子表示莫拉斯被咬當日就出現症狀和過敏反應，於是便到醫院檢查，也在當天住進帕爾馬斯綜合醫院（Palmas General hospital）。

莫拉斯住院幾天後，因為在11月3日感覺情況好轉出院，想不到出院後病情突然惡化，疑似因過敏和併發症在11月6日過世。據報莫拉斯18歲的繼女也遭蜘蛛咬傷住院，不過目前狀況穩定。

當地相關醫療單位表示，單就照片傷口來看無法辨識莫拉斯真正的死因，必須深入調查才能確認莫拉斯的死因。28歲的莫拉斯從15歲就開始表演，跟弟弟、朋友組成3人樂隊，常到巴西各地巡迴表演。家人面對他突如其來的死訊都感到難以接受，莫拉斯的表弟就說，莫拉斯總是帶著笑臉，幫助周遭的人，追憶之情溢於言表。

蜘蛛

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