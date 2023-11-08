這些行為超失禮！ 旅行專家教你搭紅眼班機不尷尬

不少遊客為了節省住宿費及時間，通常會選擇搭乘紅眼班機，這樣抵達目的地以後就能直接配合當地時間「開玩」，旅遊專家也針對搭乘紅眼班機的注意事項提出幾點提醒。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，阿巴蒙特（Lee Abbamonte）不僅是個旅遊專家，也是經常寫文分享旅行小撇步的部落客。近期他受訪分享一些搭乘紅眼班機的注意事項，以避免遭到其他乘客白眼或公審。

首先要注意的就是，紅眼班機通常位置會比較空，有些乘客就會自己換位置，佔據空位躺平睡覺，但阿巴蒙特建議，在換位置前最好都還是先徵求空服員的同意，因為班機上的空位也可能是為了緊急醫療情況刻意空出的空間。

阿巴蒙特也建議，就算自己不想睡覺，在紅眼班機上還是要體貼其他乘客。因為不少乘客是打算在飛機上補眠，抵達目的地以後就會開始一天的行程。不久前就有乘客在全機乘客幾乎都在睡覺時打開班機的窗簾「欣賞日出」，遭到網友上網公審，因此他建議搭乘紅眼班機的乘客要盡可能避免打擾其他乘客休息。

由於要在班機上睡覺，有些乘客會把平常在家裡要做的保養程序帶到飛機上做，不過阿巴蒙特表示，使用廁所太久會影響其他乘客如廁的時間，如果可以還是在機場或在座位上完成保養程序。

他也建議，如果自己要在班機上睡覺，可以攜帶耳塞或降噪耳機，避免受到其他打呼的乘客干擾，也可以搭配頸枕、拉好窗簾，確保自己能夠一覺到天亮。