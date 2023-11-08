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外國客滿頭問號！日本松屋醬料「英文太直翻」 在地人看傻：陷阱題

聯合新聞網／ 綜合報導
日本連鎖餐廳「松屋」深受許多人愛戴。圖／取自X@matsuya_foods
日本連鎖餐廳「松屋」深受許多人愛戴。圖／取自X@matsuya_foods

日本觀光業復甦，許多外國客紛紛規畫行程，到熱門觀光景點一探究竟，不少人也會到連鎖餐館大啖在地美味。日前，日本一名網友到連鎖餐廳「松屋」用餐時，意外發現店內的「詭異標示」，他指出店內的醬料罐雖印有日文與英文的標示，但英文全都是「超直翻譯」，外國人根本無法知曉罐子裡面裝了什麼，更笑稱該設計根本淪為「隨機抽選」。

一名日本網友在社群平台X（原名推特）分享他在「松屋」看到的奇特標示，從照片可見，松屋的內用席有提供搭配餐點的佐料，檯面上的3罐醬料分別以3種不同的顏色區分，且每一罐都印有日文及英文的標示，但仔細一看可以發現，罐面上的英文全都寫著「Yakiniku Sauce（燒肉料理醬）」，將日文音譯直翻成英文，單看標示完全不知箇中差別。

與英文「一模一樣」的註記不同，日文字樣則明確的寫出「甜醬（甘口）、柚子醋（ポン酢）、BBQ（バーベキュー）」3種醬汁的分類。然而，若外國旅客看不懂日文，就只能從3款「燒肉料理醬」中盲選，或是每一款都試吃後，才知各自的差別，詭異的設計也讓原PO忍不住吐槽，「對外國人而言完全是隨機的」。

貼文曝光後掀起討論，日本網友們紛紛留言嘲諷，「看到這個我真的笑了」、「這完全是俄羅斯輪盤」、「最後一定都會看顏色亂選吧」，也有人點出「最大陷阱」，「甜醬用紅色標記，看起來變成最危險的那一個，簡直是陷阱」、「明明就是甜醬卻用紅色標註，完全就是陷阱沒錯」、「因為它是紅色的，一定以為超辣」。

日本 餐廳 觀光

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