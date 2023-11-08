愛爾蘭狼父監禁性侵女兒害懷孕 還指導兒子們加入亂倫行列

愛爾蘭一名狼父不但自己性侵女兒，害女兒因此懷孕，沒想到還教自己的三個兒子加入亂倫的行列，跟著性侵自己妹妹。事件曝光之後四人都面臨11到16年不等的刑期。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名不具名的狼父今年66歲，他在女兒17歲那年就性侵女兒，害對方因此懷孕。女兒懷孕生下孩子以後，男子跟妻子將「孫子」當自己的孩子扶養長大，不過男子卻沒有一點悔意，還讓其他兒子加入亂倫行列。

負責審理此案的法官表示，這個家庭多年來都沒辦法給予孩子正常的生長環境，一家人總是過著「游牧」的生活，因此孩子不論是人身安全或受教育的權利都受到侵犯。這名狼父不只自己性侵女兒害女兒懷孕，還對孫女與侄子下手。自己犯錯不夠，竟然還教兒子們也跟著亂倫。

狼父的三個兒子不僅有樣學樣跟著性侵自己的妹妹，其中一個兒子甚至也學爸爸把毒爪伸向姪女和表弟。狼父之前就曾被判185項罪名，其中有99項是性侵兩名女兒遭到定罪。這次他又被判24項罪名，包含兩項對孫女進行肛交、22項對姪子性侵的罪名，共須入獄16年。

狼父的三名兒子分別為41歲、40歲及39歲，41歲的兒子被判19項性侵妹妹罪、4項性侵罪及3項口交性侵罪，須入獄15年；40歲的兒子被判20項性侵妹妹罪、5項性侵罪及3項口交性侵罪，須入獄11年。39歲的兒子被判20項性侵妹妹罪、4項性侵罪、6項口交性侵罪及2項肛交性侵姪女罪、兩項肛交性侵表弟罪，須入獄16年半。