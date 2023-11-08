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人造衛星拚永續 木材成為新航太材料

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
日本京都大學科學家認為，可以用木製衛星取代金屬衛星，因為木頭碎片會在大氣層燃燒形成氣體，減少對環境的破壞。（京都大學）
日本京都大學科學家認為，可以用木製衛星取代金屬衛星，因為木頭碎片會在大氣層燃燒形成氣體，減少對環境的破壞。（京都大學）

人造衛星也要拚永續，日本科學家用木頭造衛星！美國國家海洋大氣總署研究發現，大氣平流層中有10%金屬顆粒是來自衛星或火箭，恐怕會對臭氧層造成破壞。日本科學家認為，可用木製衛星取代金屬衛星，因為木頭碎片會在大氣層燃燒成氣體，不會對環境造成破壞。

木製衛星更環保

CNN》報導，在人造衛星的運行軌道上，仍有稀薄的大氣，導致衛星速度持續下降，一段時間後就會掉下來，重新進入大氣層。然而，在衛星墜落、持續燃燒的過程中，部分金屬顆粒就停留在平流層。

「但如果用木製衛星就不會用這個狀況，」京都大學學者村田指出，木材重新進入大氣層後，就會開始燃燒，最後變成氣體，「且在地表使用木材的時候，會遇到燃燒、腐爛與變形等問題，但如果在沒有氧氣的外太空，不僅不會燃燒，也不會受到微生物或動物的侵害。」

目前村田已經與日本太空總署與美國NASA合作，預計明年初就能將木製的衛星樣本發射到太空，測試木製衛星運行的狀況。

劇烈溫差成挑戰

過去十年來，發射衛星的技術門檻逐漸降低，各國都發射衛星到太空，光2021年就有超過1400顆新衛星放射到太空。面對太空衛星頻發的狀況，不僅日本科學家，各國也都有人選擇將木材當作航太材料，盼能減緩對環境的衝擊。

如阿拉伯聯合大公國哈利法大學航太工程師薩曼德就將石墨烯與木材結合，打造出可再生的低密度材料。他認為，木材不僅可以用於衛星之上，更有發展成各式各樣航太材料的潛力。

但村田指出，雖然經過實驗發現，特定木材能夠承擔攝氏150度到零下150度的溫度變化，強度也不會出現太大的改變。但在衛星軌道上可能是每90分鐘就要歷經巨大的溫差，所以需要實際的研究，才知道木製衛星的可行性。

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太空 日本 科學家

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