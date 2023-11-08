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探索宇宙暗物質 歐幾里得太空望遠鏡釋首批影像

中央社／ 德國達姆斯塔7日綜合外電報導
歐洲太空總署（ESA）今天公布歐幾里得（Euclid）太空望遠鏡捕捉到的首批影像。 歐洲社
歐洲太空總署（ESA）今天公布歐幾里得（Euclid）太空望遠鏡捕捉到的首批影像。 歐洲社

歐洲太空總署（ESA）今天公布歐幾里得（Euclid）太空望遠鏡捕捉到的首批影像，內容包括馬頭形狀的星雲、前所未見的星系，還有難以捉摸的暗物質的「間接證據」。

法新社報導，歐幾里得太空望遠鏡今年7月升空，力求揭開宇宙最大謎團暗物質與暗能量的奧秘。

歐幾里得太空望遠鏡將透過繪製1/3的天空，涵蓋20億個星系，來創建號稱史上最精確的3D宇宙地圖。

歐幾里得太空望遠鏡來到距離地球約150萬公里的一個穩定懸停點與韋伯太空望遠鏡（James WebbSpace Telescope）會合後，開始將首次觀測結果傳回地球。

歐洲太空總署在德國達姆斯塔（Darmstadt）歐洲太空營運中心（European Space Operations Centre）舉行的記者會上，公布歐幾里得太空望遠鏡拍到的頭5張影像。

歐洲太空總署署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）讚揚為這項計畫做出貢獻的3600多名人員，大讚這是「歐洲科學與探索的里程碑」。

歐洲太空總署科學總監孟德爾（Carole Mundell）表示，「以極其精確的速度快速拍攝廣闊天空的精美影像」，展現了歐幾里得太空望遠鏡的能耐。

這些影像包括附近「馬頭星雲」（HorseheadNebula）的壯麗影像，以及螺旋狀及「不規則狀」的星系。

但歐幾里得太空望遠鏡計畫科學家勞雷伊斯（ReneLaureijs）告訴法新社說，對研究團隊來說，最令人興奮的莫過於「英仙座星系團」（Perseus Cluster）的影像；這是個由1000多個星系組成的遙遠星系團。

根據歐洲太空總署說法，英仙座星系團的背景中潛藏超過10萬個星系，其中一些距離我們100億光年之遙，且前所未見。

歐洲太空總署將歐幾里得太空望遠鏡稱作「暗宇宙偵探」，負責調查為何95%的宇宙似乎是由暗物質和暗能量組成，而人類對此所知甚少。

藉由捕捉耗費100億年才抵達地球附近的光線，歐幾里得太空望遠鏡也揹負厚望，盼能更深入瞭解138億年前「大霹靂」（Big Bang）以來，暗能量如何驅動宇宙擴張。

歐洲太空總署（ESA）今天公布歐幾里得（Euclid）太空望遠鏡捕捉到的首批影像。 歐洲社
歐洲太空總署（ESA）今天公布歐幾里得（Euclid）太空望遠鏡捕捉到的首批影像。 歐洲社

韋伯太空望遠鏡 星系 宇宙

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