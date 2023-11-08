親戚聚會好煩買彩券解悶 男中千萬頭獎直呼「不可置信」

中樂透頭彩，獲得千萬大獎，可說是許多人的夢想，只是能夠一夜致富的人少之又少，就算一直不停投注，也不保證就能夠中大獎。反倒是有一些中獎者，當初是在無心插柳之下，卻意外抱走了千萬獎金。

根據韓國媒體「中央日報日文版」報導，一位韓國A先生，最近和親戚聚會的時候，因為覺得心情煩躁，於是跑到慶尚北道浦項市的一間彩券行購買彩券。結果他買的這張彩券，竟然就是頭等大獎，獎金高達5億韓元（約相當於新台幣1188萬元）。

A先生表示，當他知道自己中獎時，感到非常難以置信。即使回到車上，再次將彩券拿出來核對，也沒有任何真實感。過去他每個月大概會購買兩次彩券，但一直很懷疑「頭獎真的存在嗎」，如今他自己成為了幸運得主，也等同回答了這個問題。

報導指出，A先生並沒有什麼特別的夢想，他打算拿獎金來蓋田園住宅，內心則充滿著感激。