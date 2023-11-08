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疫情後怪症狀！講話易累、唱歌飆不到高音 醫提兩招搶救聲帶肌肉

聯合新聞網／ 綜合報導
日本疫情後雖然唱KTV不再有限制，但卻有許多民眾碰上發聲困難的煩惱。圖擷自youtube
日本疫情後雖然唱KTV不再有限制，但卻有許多民眾碰上發聲困難的煩惱。圖擷自youtube

新冠肺炎疫情雖然已經結束，不過因為長期的疫情生活，至今仍然留下了一些後遺症。像是近來在日本，就有不少民眾出現了「喉嚨有違和感」、「聲音狀況差」等等的狀況，被認為可能是因為疫情期間太少說話，造成喉嚨的肌肉衰退所致。

根據日本媒體「日本電視台」報導，就在疫情過後，各種群聚歡唱KTV紛紛重新開張，讓許多愛唱歌的顧客重訪。然而，有不少歌友反應，覺得自己唱歌的狀況始終不如過往，像是高音上不去，或者聲音出不來等等。

除了唱歌之外，也有民眾在平常生活，發覺自己講話出聲的難度變高，也沒辦法長時間說話，否則就很容易疲憊、沒聲音，需要喘口氣。或是參加演唱會沒辦法叫喊，以及上課被點到名時，沒辦法用足夠的音量說話等等。

現任山王醫療中心副院長，並且是耳鼻喉科的專家渡邊雄介醫師指出，近來為發聲困擾的患者，比疫情前還多了兩成。渡邊分析，這種症狀與「聲帶」和「讓聲帶活動的肌肉」相關連，後者如果衰退，不只會影響發聲，還會感到呼吸緊繃、不好使力、吃東西容易嗆到等等。

渡邊建議，如果想要將肌肉鍛鍊回來，可以咬著吸管，發出「嗚」之類簡單的聲音5秒以上重複10次，一天進行50次。以及用吸管，對著裝水的杯子吹氣泡，同樣也重複50次，持之以恆下，就能鍛鍊喉嚨肌肉。

日本 疫情

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