年底清家裡！整理物品前自問五大問題 更能成功「斷捨離」

人的慾望無窮，但無論是荷包厚度，還是家中的空間都有限。如果一直買東西，卻又捨不得丟棄整理，遲早會有找不到地方放，害家裡亂成一團的時候，年底到了，是改好好整頓一番的時候。日本網站「michill」近來分享，在整理物品時，不妨透過五個問題自問自答，如此一來，就能有效讓自己更下定決心「斷捨離」，決定東西的去留。

1.當被問「可以賣我嗎」的時候，會捨得賣嗎？

好比說，就算別人說想立刻買下你的手機，自己也可能會考慮到一時沒有了手機，生活上有什麼不便，因此不願賣出。這代表如果東西還有用，就算能夠賣錢，自己也捨不得放手。

2.願意再買一次同件物品嗎？

相對來說，想像自己原先手上沒有這件東西的狀態下，遇到店家在賣的話，自己願意買下來嗎？在整理衣櫃，看到許久沒穿到的舊衣服時，就這麼自問看看吧。

3.何時會用得到呢？

有些東西可能會因為季節性等原因，需要等待使用時機。但也可以好好去思考：好比說既然有件物品，只有夏天能夠用到，那麼到了明年夏天時，這東西還會好用、流行嗎？

4.是否能被取代呢？

有些東西會覺得放著是「備而不用」，在考量到相同的功能性下，或許也並非一定要堅持那樣東西不可。在猶豫「或許在xx時候派得上用場」的同時，也能反思「當xx時候也可以用oo代替」。

5.有要使用的計畫嗎？

平時老覺得「或許哪天用得到」而買下東西，可是隨著時間流逝，那個「哪天」卻往往不曾出現過。因此可以給自己制訂計畫，要自己在某個時間點一定要用到東西。如果發現無法做到，那就代表或許並不需要這項物品。