南韓首例「罕見職災」！空服員罹胃癌病逝 認定為長期受「宇宙輻射」影響

南韓大韓航空一名空服員2021年因胃癌病逝，年僅53歲。首爾南部職業病判定委員會今（6）日指出，這名空服員罹患的胃癌，是「長期暴露在宇宙輻射之下」所引起的職業傷害，成為南韓國內首起被判為「宇宙輻射引起胃癌職災」的案例。

根據《韓聯社》報導，宋姓空服員自1995年起在大韓航空任職，直到2021年為止，26年內平均每年的飛行時數為1022小時，其中有大約一半是飛往美洲和歐洲的長途航班。從亞洲飛往歐洲或美洲，為了節省時間通常會選擇「北極航線」，但該航線上阻擋宇宙輻射的大氣層較為稀薄，因此宇宙輻射的影響會增加5倍以上。

大韓航空聲稱，「在我們的管控之下，機組人員每年累積的輻射暴露量，不超過安全標準的6毫西弗。且目前無法確認宋姓空服員的胃癌和宇宙輻射相關。」然而委員會裁定，考量死者長期累積的輻射暴露量，可能高於實測值，加上長途航班中飲食時間不規律，宋姓空服員的死因「胃癌」，與工作之間存在顯著因果關係。

據了解，太空輻射對日常生活並沒有太大影響，對偶爾搭乘長途飛機的乘客來說也沒有問題，但若長時間待在高空，不可避免地會受到宇宙輻射的影響，因此對機組人員而言，管理宇宙輻射暴露量十分重要。

依據核能安全委員會每年進行的「環境輻射安全管理調查結果報告」，2017至2021年5年間，空服員最大輻射劑量平均為5.42毫西弗，比一般民眾的1毫西弗劑量限制高出5倍以上。