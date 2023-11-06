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公司文具、資料莫名失蹤 在新人抽屜找到卻大逆轉「犯人不是他」

聯合新聞網／ 綜合報導
一家公司發現員工的失物都在某新人的抽屜裡找到，但詢問過後卻出現意外內情。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一家公司發現員工的失物都在某新人的抽屜裡找到，但詢問過後卻出現意外內情。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

企業在挑選人才時，除了學歷、能力以外，個性的評估也是相當重要。否則就算其他條件再好，但如果有些個性上的問題，不只可能不適任本身的工作，還可能破壞團隊和諧，造成整體的傷害，因此需要多加留意。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名市川的36歲企劃經理，目前在一家app開發公司上班。有次公司錄取了一些能力不錯的新人，讓市川相當期待。然而，就在新人們入社一週後，公司裡就常有簡報資料不翼而飛，或者抽屜裡的文具消失的異常現象。

儘管簡報還留有電腦原檔，文具也都是些紙筆類的小東西，並不會構成太大的問題，但同樣的情況一再發生，也讓許多人感到相當頭痛。後來，新人B突然舉報一位新人A，說在他抽屜裡發現消失的文具。然而新人A平時處事嚴謹，不像是會偷東西的樣子。

於是，市川找來新人A問話，新人A澄清，這起騷動剛發生的時候，他人正在九州出差研習。但是，他在離開公司前，將自己抽屜的鑰匙交給了新人B，告訴他抽屜裡有一些重要資料，如果有需要就把鎖打開。換句話說，新人A認為抽屜發現的那些失物，都是新人B放進去後栽贓給他的。

市川認為新人A的澄清合情合理，因此找來新人B詢問。新人B這才坦承自己犯下了那些錯誤，並向新人A道歉，最後在半年後左右離職。後來市川還在公司內強化監視攝影，以免類似事件再度發生，造成公司內部的動盪。

日本 新人 職場

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