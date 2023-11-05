被照顧後皆身亡？涉用胰島素殺害療養院病人 「魔鬼護士」認試圖殺害19人
美國41歲女護士普萊斯迪（Heather Pressdee，暫譯）涉嫌使用胰島素殺害療養院病人，她本來被控殺害2人，但據檢方11月2日指，她最新承認曾試圖殺害另外19人，檢方稱，在她「照顧」下死亡的病人多達17人。
來自賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的普萊斯迪5月時被控殺害兩名分別55歲與83歲的男性，另試圖殺害1人，該人最終住院。她承認故意向他們注射可致命藥物。
賓夕法尼亞州檢方之後發現案件愈來愈多，檢察官辦公室11月2日指，普萊斯迪最新還承認於2020年至2023年期間在5間不同療養中心試圖殺害另外19人，向他們注射胰島素。
據檢方指，在她照料期間死亡的病人有17人。
檢方加控普萊斯迪2項一級謀殺罪、17項試圖謀殺罪和19項忽視照顧罪。受害人年齡從43歲至104歲。
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文章授權轉載自《香港01》
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