快訊

被爆違法吸食加熱菸！梁文傑喊該罰就罰 反駁那不是飲酒趴：是單純聚會

AI股退燒？這一檔竟成AI指標人氣股 壽險金控Q3全重押

幫丁學忠站台 韓國瑜再飆金句：雲林女孩唯一缺點是「對老公很兇」

被照顧後皆身亡？涉用胰島素殺害療養院病人 「魔鬼護士」認試圖殺害19人

香港01 ／ 撰文／成依華
美國41歲女護士普萊斯迪涉嫌使用胰島素殺害療養院病人，她本來被控殺害2人，但據檢方11月2日指，她最新承認曾試圖殺害另外19人。情境示意圖。圖／Ingimage
美國41歲女護士普萊斯迪涉嫌使用胰島素殺害療養院病人，她本來被控殺害2人，但據檢方11月2日指，她最新承認曾試圖殺害另外19人。情境示意圖。圖／Ingimage

美國41歲女護士普萊斯迪（Heather Pressdee，暫譯）涉嫌使用胰島素殺害療養院病人，她本來被控殺害2人，但據檢方11月2日指，她最新承認曾試圖殺害另外19人，檢方稱，在她「照顧」下死亡的病人多達17人。

來自賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的普萊斯迪5月時被控殺害兩名分別55歲與83歲的男性，另試圖殺害1人，該人最終住院。她承認故意向他們注射可致命藥物。

賓夕法尼亞州檢方之後發現案件愈來愈多，檢察官辦公室11月2日指，普萊斯迪最新還承認於2020年至2023年期間在5間不同療養中心試圖殺害另外19人，向他們注射胰島素。

據檢方指，在她照料期間死亡的病人有17人。

檢方加控普萊斯迪2項一級謀殺罪、17項試圖謀殺罪和19項忽視照顧罪。受害人年齡從43歲至104歲。

延伸閱讀：

日本護士到大阪旅遊 卻被迫放棄安排中途折返 知真相怒了

英魔鬼女護士殺嬰案 管理層為何案發兩年後才報警

文章授權轉載自《香港01》

美國 護理師

延伸閱讀

北市知名拉麵頂讓！老闆喊「輕鬆開店」曬條件 網：誰接誰傻

過譽？他2點質問「好市多會員誰在續約」 擁車族笑：真的太香

不是都市傳說！見友人「雙腳開車」 糾正反遭嗆：爸媽都這樣

不滿奶精放冰箱被偷用！她自產自銷加「這一味」懲罰同事 網卻反讚：賺到了

相關新聞

被照顧後皆身亡？涉用胰島素殺害療養院病人 「魔鬼護士」認試圖殺害19人

美國41歲女護士普萊斯迪（Heather Pressdee，暫譯）涉嫌使用胰島素殺害療養院病人，她本來被控殺害2人，但據檢方11月2日指，她最新承認曾試圖殺害另外19人…

疫後不愛來台灣？日本「哈台族」道無奈：日圓貶、物價漲、國旅優化

日本的哈台族安村美佐子4日在東京杉並區台灣市集攤位宣傳「台灣的世界遺產候選地」，疫情前每年去台灣4、5次的她和其他常赴台...

全球民主陷困境？連六年「衰退國家多於進步國家」 智庫報告揭背後原因

一家國際智庫周四（11月2日）表示，全球近一半國家的民主穩健性正在下降…

空污連日爆表…印度首都令停課至10日 台商與居民紛紛「出逃」

德里首都轄區空氣污染程度連日爆表，迫使德里政府教育廳已下令學校延長停課至10日，以免學生曝露在危險的環境之中，而在部分德...

數據無法發現的細節…原住民觀察自然變化 有助科學家研究氣候

「這些蘑菇不該是在夏天出現啊！」原住民長期與自然相處，常會有許多細微的觀察，而這些觀察有時是科學數據無法觀測到的細節…

越南河內防範迷你公寓火警 禁止電動車半夜充電

越南一棟迷你公寓9月發生深夜火警，造成56人死亡，警方調查認為是停車場的汽油機車釀災。然而河內市政府近日在整頓迷你公寓時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。