全球民主陷困境？連六年「衰退國家多於進步國家」 智庫報告揭背後原因

一家國際智庫周四（11月2日）表示，全球近一半國家的民主穩健性正在下降。

國際民主與選舉援助學會（IDEA）在其年度報告中說，在接受調查的173個國家中，有85個國家「在過去五年中至少有一項民主表現的關鍵指標出現下降」。

這個總部設在斯德哥爾摩的觀察組織說，這些倒退包括從有缺陷的選舉到言論自由和集會等權利受到限制。其他變量包括代表性、參與和法治。

該報告列舉了「美國社會群體平等的下降、奧地利新聞自由和英國訴諸司法機會的下降」作為令人擔憂的事態發展的例子。

IDEA秘書長薩莫拉（Kevin Casas-Zamora）表示：「簡而言之，民主仍然陷入困境，至少是停滯不前，而且在許多地方正在衰落」。

歐洲民主也在惡化

根據該報告，雖然歐洲仍然是表現最好的地區，但包括奧地利、匈牙利、盧森堡、荷蘭、波蘭、葡萄牙和英國在內的幾個老牌民主國家的民主狀況正在惡化。

與此同時，阿塞拜疆、白俄羅斯、俄羅斯和土耳其等國的表現遠低於歐洲平均水平。

IDEA項目官員魯尼（Michael Runey）表示：「這是我們第六年看到民主衰退的國家多於民主進步的國家」。

「我們還看到歐洲、北美和亞洲歷史上表現出色的民主國家的情況出現了下滑」。

倒退的背後是什麼？

該智庫表示，民主表現的下滑應與生活成本危機、氣候變化和俄羅斯入侵烏克蘭等因素結合起來看待，這些因素對民選領導人構成了重大挑戰。

該智庫特別提到了與新冠疫情有關的經濟衰退。

薩莫拉說，儘管體制惡化，但他仍對其他形式的民主制衡抱有希望。

他說：「儘管我們的許多正式機構（如立法機構）正在被削弱，但從記者到選舉組織者和反腐敗專員，這些非正式的制衡機構仍有希望成功對抗專制和民粹主義趨勢」。

（路透社、法新社）

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