數據無法發現的細節…原住民觀察自然變化 有助科學家研究氣候

「這些蘑菇不該是在夏天出現啊！」原住民長期與自然相處，常會有許多細微的觀察，而這些觀察有時是科學數據無法觀測到的細節，所以科學界目前在收錄部落觀察到的自然變化，以便理解氣候變遷的影響。專家指出，原住民族群的加入，有助於落實「氣候正義」。

部落觀察助科學

《BBC》報導，談到氣候科學，最先映入腦海的恐怕是衛星觀測、溫度計路與地質分析等，但最近科學家嘗試與原住民部落合作，透過原住民的環境觀察能力，進一步發掘科學沒有發現的狀況。

「雨季開始時間變得更晚了，雨季時間也開始縮短」、「水果的數量在減少，尺寸也愈變愈小」，原住民長者在被學者訪問時如此表示。南非約翰尼斯堡大學科學家錢札表示，從不同長者的口述中，就能發現不同地區雨季乾涸的速度不同，但如果只依賴氣象的科學數據，可能就無法掌握到這些細節。

亞利桑那大學人類學家思托夫爾於1988年與2014年採訪了許多美國五大湖上游的原住民，從訪談中發現，部落面臨著更炎熱的夏天、更乾燥的春天與在不尋常時間出現的蘑菇生長等異常現象。

人與自然為整體

《2021年環境與資源年度回顧》指出，原住民在當地社區有著與自然相處的知識與做法，可以供科學家參考，包括「土地管理」、「自然保育」、「環境監測」與「應對不可抗力的狀況」等範疇進行交流。

紐約哥倫比亞大學人類學家奧洛夫說，廣義來說，西方人將自然視為一個可開發的資源；但原住民則認為，人類與大自然是一個整體。

「我們只是生命之網中的一部分，」美國原住民倡導組織密西根聯合部落執行董事瓦格希克說，「在生命的網路中，如果沒有其他生物，我們也無法存活，所以他們同意照顧我們的同時，我們也同意照顧他們」。【更多精采內容，詳見 】