影／騎士躲來車卻遭巨石擊中身亡 恐因老屋拆除疏忽引禍

印度哈里亞納邦（Haryana）日前有對夫妻騎車出門購物，經過一棟正進行拆除作業的建築物，不料當男子減速禮讓其他車輛時，上方老舊建築的陽台牆卻突然應聲崩塌，直接砸到男子身上導致他當場身亡。

根據《自由新聞日報》（The Free Press Journal）報導得知，當天夫妻二人正騎車出門購物，行經一處周圍建築正施工中的巷弄，男子為禮讓對向來車而稍微減速，然而就在此時，上方正進行拆除作業的老舊陽台牆竟突然崩塌，直直掉落重創男子，導致他當場失去生命跡象。

事發當下，一旁的監視器錄下全過程，只見男子等待對向車通過時，後座女子聽到聲響向樓上看了一眼後急忙下車跑開，下一秒「巨石」便掉落在男子身上，女子立刻跑回營救，一旁民眾也立即上前施以援手，然而男子早已無呼吸、心跳。

此外，也有一名路人因此造成腿部骨折，這起慘案也引起當地民眾的怒火。經過初步調查，發現該建築已有近80年的歷史，建築老舊且狀況不佳，另外有攤販表示，因工人在拆除大樓時的疏忽才導致憾事發生，對此，警方已展開調查，期望盡快將肇事者繩之以法。