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日本正妹來台專挑奇怪背景拍照？ 網友揭「台灣招牌特色」

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然東恩納瑠花年僅13歲，但已獲得「沖繩美少女圖鑑」的最佳社群獎。圖／取自東恩納瑠花Instagram
雖然東恩納瑠花年僅13歲，但已獲得「沖繩美少女圖鑑」的最佳社群獎。圖／取自東恩納瑠花Instagram

每到一個國家旅遊，民眾總是希望用相機捕捉當地最具特色的景觀，那台灣有什麼令人印象深刻的地點呢？一名網友在PTT分享日本女生來台遊玩的照片，不料背景並不是美景，一系列奇怪背景照片讓原PO大嘆傻眼，不過有鄉民出面解釋，這些奇怪背景反倒是「台灣招牌特色」。

有網友在PTT以「有沒有日本女生來台灣玩挑奇怪背景拍照」為題發文，只見4張照片的女主角都擺出青春洋溢的可愛動作，不過定睛一看，背景卻是台灣雜亂的市容，讓原PO大嘆傻眼，不解為何櫻花妹專挑奇怪的背景拍照，好奇是否日本較少見到類似風景，因此才特地選擇台灣都市街景拍照。

系列照片曝光後引起鄉民討論，「出國不是專挑自己國內沒有的嗎？」、「懂台灣，真正的台灣風景」、「有長輩形容的昭和感」、「就跟你去香港要拍類似九龍城寨的照片一樣啊，異國感情」、「妹子很可愛，但這就台灣真實的樣子」、「就當地特色，台灣人出國拍照的地點也常讓當地人好奇，就台灣看不到啊」、「南韓也有人這樣拍，稱為台灣感性」。

此外，一名自稱妻子是日本人的網友表示，日本人來台灣旅遊專挑街景拍照，就類似台灣人到日本旅遊拍神社一樣，妻子曾問「為什麼台灣人到日本旅遊那麼愛去神社？」經妻子解釋後，原來許多日本人一年中可能只會去神社2次，並不像台灣人每逢神社就進去參拜。他接著提到，反推回櫻花妹專挑台灣街景，可能「廢墟風是台灣招牌特色吧」。

另外，照片女主角名叫東恩納瑠花，雖然年僅13歲但已獲「沖繩美少女圖鑑」的最佳社群獎，目前是女子偶像團體「SweetCherryPepper’s」一員，Instagram則有5.5萬人追蹤。

雖然東恩納瑠花年僅13歲，但已獲得「沖繩美少女圖鑑」的最佳社群獎。圖／取自東恩納瑠花Instagram
雖然東恩納瑠花年僅13歲，但已獲得「沖繩美少女圖鑑」的最佳社群獎。圖／取自東恩納瑠花Instagram
雖然東恩納瑠花年僅13歲，但已獲得「沖繩美少女圖鑑」的最佳社群獎。圖／取自東恩納瑠花Instagram
雖然東恩納瑠花年僅13歲，但已獲得「沖繩美少女圖鑑」的最佳社群獎。圖／取自東恩納瑠花Instagram
雖然東恩納瑠花年僅13歲，但已獲得「沖繩美少女圖鑑」的最佳社群獎。圖／取自東恩納瑠花Instagram
雖然東恩納瑠花年僅13歲，但已獲得「沖繩美少女圖鑑」的最佳社群獎。圖／取自東恩納瑠花Instagram

日本 台灣 PTT

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