她不想再全包家事遭丈夫無聲抗議 嘆另一半竟成了「天敵」

結了婚之後，家務事往往需要由兩人共同討論、分擔該如何處理。否則如果都推給其中一方，就容易產生糾紛。近來在日本，就有一則因為家事問題，而引起不愉快的案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名高江的56歲女性，自結婚以來已經過了26年。由於已經到一定年紀了，於是她向丈夫提議，希望以後可以少做一點家事，多把時間花在自己想做的事情上。特別是晚餐的部分，她已經不想每天都要準備，偶爾外食之類的也不錯。

高江之所以會這麼想，只是想從每年365天，每天都要繃緊神經的日子中解脫，事實上她還是要負責很多其餘家事。但對丈夫而言，卻認為她已經變了心，在效法時下流行的「卒婚」，也就是「從婚姻中畢業（日文漢字的畢業為『卒業』）」，徹底拒絕一切家事。

後來，高江年邁的父親騎腳踏車摔倒撞到頭，不幸地過世。從此母親精神狀況就變得有點奇怪，需要高江和其他姊妹幫忙照顧，讓她倍感壓力。有一回她和朋友出遊紓壓，回家看到丈夫吃完的泡麵碗就丟在餐桌上不肯收，裡頭的湯汁也沒倒掉，感覺就像是為了高江不願煮晚餐，而默默的抗議著。

丈夫的行為，讓高江的心裡更覺得難受，認為丈夫好像她的天敵一樣，老是在嫌她的不是。在這樣的壓力下，內心也開始有了不同想法，是不是要跟丈夫直接攤牌，儘管不想離婚，但強烈地想從「什麼家事都要做到完美的妻子」束縛中解脫。