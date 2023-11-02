怕被罵？日本旅行社員工寄恐嚇信給學校 只因忘訂校外教學遊覽車

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聯合新聞網／ 綜合報導
日本埼玉縣某小學在上個月收到一封恐嚇信，經警方調查發現，該信的寄件人是當地旅行社的員工。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
日本埼玉縣某小學在上個月收到一封恐嚇信，經警方調查發現，該信的寄件人是當地旅行社的員工。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

日本近日發生一起小學收到恐嚇信的荒唐事件，經警方調查後，發現該信的寄件人是一家旅行社的員工，而她之所以這麼做的原因，只是為了不讓自己忘記幫忙訂校外教學遊覽車的事情暴露，警方目前已將該名員工逮捕。

據日媒《TBSテレビ》報導，日本埼玉縣埼玉市某小學在上個月26日收到一封恐嚇信，信中寫道，「將會對學校學生和教職員的家人發動恐怖攻擊，今天已經準備就緒了」，讓該小學為了安全，不得不把原預計在隔天舉辦的校外教學延期。

警方接獲報案調查後，發現投遞恐嚇信的犯人是當地一間旅行社的員工，同時也是規劃該小學校外教學的負責人。 經警察審訊後，對方才坦言，她是因為忘了幫小學安排校外教學的遊覽車，為了隱藏自己的失誤，所以寄送威脅要恐攻的信件到學校，好讓校方將活動中止。

該名旅行社員工因向小學寄送恐嚇信、及妨害學校業務執行，被警方以強行妨害業務罪逮捕。

小學 恐嚇 日本 旅行社 遊覽車

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