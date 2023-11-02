上台拿手機看歌詞唱歌！日媒揭地下偶像低品質亂象「表演成卡拉OK大會」

日本「偶像產業」經濟規模十分龐大，除了檯面上如AKB48等知名偶像團體以外，檯面下更有許多規模較小，和一般正式出道有別的「地下偶像」。然而，就在產業發展越來越蓬勃，當偶像的人越來越多之餘，卻也出現了一些濫竽充數，品質嚴重劣化的現象。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，早前就算是並非正式出道的地下偶像，至少還會抱著「如果沒有一定水準，站上台也會感到不好意思」的羞恥心。然而到了現在，很多「偶像」卻是穿著廉價服裝，一首原創曲也不準備，只肯翻唱別人的歌，甚至歌詞都不記，而是一邊拿著手機看歌詞一邊唱，做出宛如卡拉OK大賽水準的表演。

報導指出，之所以會有這種現象，在於如今想當偶像的人數實在太多，加上過去因為疫情，表演的費用大幅降低，偶像本人或者粉絲都能輕易舉辦活動，結果就造成品質嚴重低落。曾經有偶像團體對著客人投擲「生魚」，因而被列為黑名單。也有實則以成人18禁活動，來吸引客群的偶像。

有些粉絲可能是醫師、老闆等具有社會地位的人，他們為了支持心中的偶像，會不惜砸大錢供應各種需求，像是演出時的相關成本、旅費及住宿費用，或者是製作周邊商品的經費等等。再怎麼沒沒無名的偶像，只要有三個像這樣的有錢粉絲，就能夠繼續營運下去。

另一方面，也有許多偶像被事務所壓榨，且因為不少偶像年紀還輕，沒有什麼社會經驗，所以經常鬧出糾紛。像是社群網站上，就常有被解約的偶像，大爆料之前的公司有多麼惡劣等等。這些五花八門的亂象，都成了日本地下偶像的黑暗面。