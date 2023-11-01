再也受不了！七旬媳怒掐九旬婆婆 道出背後「忍很久」辛酸

長照是現代社會面臨的問題之一，俗話說「久病無孝子」，在龐大的照護負擔之下，無論是再怎麼親密的家人，也往往難以承受。近來在日本，就報導了一起長照發生的悲劇案例。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位70多歲化名「洋子」的女性，由於身體還很硬朗，也有體力，因此98歲婆婆的照顧工作，一直都是她在負責。當地的社工，以及經常到家中拜訪的醫師等人，都認為這一家長照狀況，沒有什麼太大的問題。

然而某次夏天，當醫師來到洋子家中時，多次按門鈴都沒有回應。由於擔心是不是出了什麼狀況，醫師決定直接進入家中察看。這時，他發現洋子的婆婆躺在床上，洋子則騎在她身上掐著她的脖子，看似想要將對方殺害。嚇得醫師趕快阻止洋子，並且進行急救。

後來盤問原因，才知道從洋子嫁進來之後，就一直遭到夫家人的虐待，例如每天早上四點就要起來幫忙下田，連就算生病發燒時，也會被強制叫起來。還曾經因為實在不舒服地受不了，沒辦法從床上爬起來，因此被狠狠踢了一腳，脖子從此有些奇怪的彎曲。

後來隨著年紀增長，加上病情加劇，使得婆婆的狀況越來越差，也出現很多失智症狀，照顧她的洋子才會覺得一時無法忍受，因而痛下殺機。所幸婆婆在檢查後，並沒有任何生命危險，醫師也同情洋子的遭遇，阻止她去自首，還要她夫家多善待她，平息了這場糾紛。

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