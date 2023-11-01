他們習慣每晚喝酒 後來怎麼樣了？實證有3種結果

一位74歲英國銀髮網紅，表示自己每晚喝整瓶酒，正是抗老秘訣。美國50+女士則每晚喝酒，健康亮起紅燈，被迫戒酒才改善。每晚來點小酒，到底對健康是加分或減分？依照醫學專家研究，習慣每晚喝酒的人，最後可能出現3種不同的結果。你是哪一種？或許可從專家答案裡找出。

74歲的英國女士威廉絲（Norma Williams），是有上萬粉絲追蹤的銀髮網紅，亮麗外表與模特兒身材，看不出年過七十。她最近受訪談抗老心得引熱議。原來，威廉絲自認年輕體態，秘密是「別限制自己吃什麼，更別對吃下的東西有罪惡感」。她指出自己固然每天積極運動後才進食，每晚卻固定得喝上一整瓶葡萄酒。

威廉絲常在IG上展示好身材，絲毫看不出年過七十。Instagram@spoletorentals

威廉絲會有這樣的堅持，是因自己年輕時曾因想當模特兒，常刻意節食又撐不久，反而導致長期暴飲暴食。威廉絲表示，如今飲食方式雖不完美，卻終於自由做回自己，飲酒帶來的樂趣讓她無憂回春。

但是，美國53歲女性汪普樂（Pamela Wampler）的飲酒經驗就沒這麼正向。據《Today》報導，汪普樂從40歲開始，就習慣每晚飲酒當作紓壓儀式，自己和親友從沒覺得有什麼問題。直到去年看醫生，被警告體重增加太快，同時本來長年保持正常值的血壓，去年異常升高，她才驚覺這樣下去不行。原本只打算少喝一點就好，但是健康狀況依然惡化，最後汪普樂決定戒酒一個月，改用走路紓壓才改善。

夜間喝酒幫助入睡？醫學專家打臉說是迷思

到底每晚來點小酒，對健康是加分或減分？這個問題長期引來兩派爭論。其實，許多喜歡夜間飲酒人士，都堅持曾看過網上資訊指出，每晚睡前喝一杯紅酒，會幫助入睡，只要不喝多，對健康有益。

其實，這個說法已被許多醫學專家駁斥為迷思。像是比爾蓋茲公推的全球睡眠權威沃克（Matthew Walker），他在加州大學柏克萊創立「人類睡眠科學中心」，長期進行研究便指出，夜間飲酒反會對睡眠與大腦帶來負面衝擊。

沃克表示，經研究酒精的作用只是讓大腦變遲鈍，縱然，許多人的經驗是，晚上喝酒後確實比較快入睡，實際上你是短暫失去意識，而非真正的睡眠。而當鎮靜效果消失後，人們的睡眠會更碎片化，整體睡眠品質反而是變差，像一些人當晚飲酒後初期好睡，隨後卻會在半夜醒來，就是這個原因所導致。

在沃克所著《為什麼要睡覺？》（天下文化出版）一書中，他並描述曾針對一群大學生進行睡前小酌的實驗研究。結果發現，即便只是在學習後當晚，睡前小喝兩三杯加入柳橙汁的伏特加調酒，頂多微醺。第二天，這組學生於前一天學習的內容竟已忘了超過50%，幾乎是部分失憶。

但是前晚未飲酒的學生不但無此狀況，甚至過了一晚後記得更牢更清楚，顯然是良好睡眠發揮的效果。

這正是因為，酒精會抑制我們的快速動眼睡眠（REM），這個快速動眼階段，是人體在睡眠時，讓大腦儲存長期記憶的關鍵時刻，只是貪杯會讓功效不見。

最好的飲酒時段是早上？

也因此，沃克嚴格批判晚上飲酒的行為，認為不但影響睡眠，也會造成學習力不佳與記憶力衰退。沃克甚至建議最好的飲酒時間是早上，至少能確保人們在夜間睡前，酒精已被完全代謝掉。

這些科學研究固然嚴謹，想必讓許多下班後習慣來一杯的人們有些哀怨，難道就不能放縱一下？有沒有其他可能呢？

在新冠疫情結束後，沃克受邀上美國長壽科學家、也是漫威「金剛狼」男角專屬醫生艾提亞（Peter Attia）的Podcast節目「The Drive」，對談酒精與睡眠。但，這回沃克的觀點有些軟化。

原來，艾提亞長期提倡用各種科技工具監測健康數據，以便為個人化醫療提供更精確的觀察。他分享自己病患使用智慧健康監測戒指Oura的長期數據，這戒指可以蒐集和睡眠相關的重要數據，如心率、體溫與呼吸率等。結果發現酒精的影響因人而異，一些病患似乎就是不會受到酒精影響，晚上喝個兩杯，睡眠品質也毫無問題。

他原本每月喝4到5杯酒，疫情時每週喝4到5杯

另外，艾提亞自己的長期監測紀錄，倒是晚上6點頂多能喝一杯，即便只是貪多一杯酒，都可能讓睡眠品質變差，毫無例外。但他坦承，自己原本是嚴格遵循少喝酒的信徒，在疫情封城時也放寬了，從每月喝4到5杯葡萄酒，變成每週喝4到5杯。主因是封城時，3個孩子全天在家亂竄，超令人頭大；另外無止盡的Zoom視訊會議，對疫情未來發展的焦慮等，在在迫使艾提亞和另一半不得不增加喝酒頻率。

沃克面對艾提亞的善意質疑，終於也表明夜間不能飲酒非鐵律，他的建議僅針對一般體質。實際上，你若每天習慣晚上喝酒，依照這兩位專家的共識，最終可分為以下3種可能的結果：

1.你天生就具備酒精代謝能力強的基因，因此夜間飲酒對你影響不大，這一點可以透過做基因檢測來瞭解。

2.你並不具備這類基因，但是飲酒確實能讓你開心，心理健康帶來的效果能抵銷部分酒精的負面衝擊。同時你並未成癮。

3.你的酒精代謝力不強，但是你依賴每晚藉由飲酒來解除壓力，還逐漸愈喝愈多。即便你的睡眠品質也因飲酒變得愈來愈糟糕，卻無法停止不喝。

沃克表示，他只是個科學家，沒資格幫你決定日子該怎麼過，他也同情艾提亞與許多人總有仰賴酒精的時候，而心理健康確實重要，只是想告知風險。

事實上，前述的美國女士汪普樂，也受訪坦承自己一直瞞著親友表示只有小喝。其實她從只喝個幾杯，後來逐漸變成一晚得喝個一整瓶甚至兩瓶。在因喝酒發胖後，她為了減重甚至晚上不吃飯只選擇喝酒，才是讓健康問題迅速惡化的真相。

由此看來，每晚習慣來點小酒，有可能沒那麼糟，至於這3種結果，最該避免的是哪一種，相信不用醫學專家叨念，你也能明白。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自2023.10.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）