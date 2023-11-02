有人快樂獨老 有人朋友多卻孤獨？哈佛博士：提升幸福感這樣做

如何保持健康長壽？這是人類一直努力不輟的大哉問。哈佛大學醫學院教授羅伯特指出，慢性孤獨會使每年的死亡率提高26%，對健康的影響甚至是肥胖的兩倍之多。但是所謂的孤獨感，並非獨居的人才會有，甚至有人終生獨居只有幾個朋友也很幸福。到底孤獨感的成因為何？試試看跟著羅伯特博士解碼，找到屬於你自己的「幸福方程式」。

每年16萬人因孤獨而死，催生「孤獨大臣」

根據美國2018年的研究，針對全球55,000人做了網路調查，調查顯示每3人中就有1人不時感到孤獨，跨足各個年齡層。最感到孤獨的是16至24歲的人，其中有40％的人表示他們經常感到孤獨。此外，全球疫情大流行期間，實際面對面的人際關係疏離較少，許多人經歷了前所未有的強烈孤獨感。進一步統計，2020年美國約有16萬人因社交孤立而導致死亡。

不僅如此，在英國估計每年因孤獨造成的經濟損失，超過25億英鎊（約新台幣975億），也因此前英國首相梅伊（Theresa Mary ）在2018年1月任命首位「孤獨大臣」，正面迎擊孤獨的挑戰。在日本，2020年有高達2萬人自殺身亡，因此該國政府也在2021年2月成立「孤獨對策部門」，並新設「孤獨事務大臣」職位，目標是找出日本高自殺率的解方，遏止孤獨對生命的威脅。

孤獨使死亡率提高26%，比肥胖更致命

然而，你我都知道要阻止孤獨感襲來是相當困難的事情，而且孤獨是主觀的感受，甚至無法用簡單的指標，或者是否獨居來衡量。有些人有家人陪伴仍感孤獨，但有些人終生獨居，只有幾個親近的朋友，卻能感受到幸福滿溢的深刻聯繫。

哈佛大學醫學院精神醫學教授羅伯特．沃爾丁格（Robert Waldinger）博士指出：「慢性孤獨會使每年死亡率提高26%。」也就是說，當你感到孤獨或寂寞時，其實正在對身體產生負面生理影響。

羅伯特博士指出，當人類有孤獨感時，容易對疼痛更加敏感，而且會壓抑免疫系統功能，也會使腦功能下降，甚至孤獨感還會使睡眠品質降低，因此長期也會引起疲憊和煩躁感。根據最新的研究，對於銀髮族來說，孤獨感對健康的影響，甚至是肥胖的兩倍之多。

然而，如果孤獨感是主觀感受，為什麼它對身體如此有害呢？

回溯到5萬年前，當人類離開部落單獨行動時，身體和大腦會自動進入「生存模式」，必須獨自一人警戒四方，所以腎上腺素會增加分泌，警覺性也會提高。

如今，孤獨感仍然以相同的方式運作，孤獨感就像身體內響起的警報，初期警報可能有幫助，它可以告訴身體問題來襲。但是想像一下，每天都要住在一個火災報警器一直響的家中，不難理解「慢性孤獨」為何會嚴重影響我們的身心健康。

「幸福方程式」藏在未被利用的人際關係中

羅伯特博士指出，要緩解孤獨感所帶來的焦慮，需要滿足人類原始對「歸屬感」的欲望，你需要愛和人與人的聯繫，但是在現代社會中，如何滿足這些需求成了一項挑戰。

那麼，具體該如何做呢？首先，花點時間回想一下那些你覺得很重要，但卻未能有足夠時間見面的人，這個人可以是你的伴侶，也可以是其他對你來說重要的人。接下來，回想起最後一次與這個人相處的情境，當時你是否感到極度樂觀？是否覺得自己被理解？甚至對自己正面臨的困境感到比平常更輕鬆？

最後，請思考與這個人見面的頻率。是每天？每月？還是每年一次？請計算一年內共度多少時間，然後將這個數字記下來。

舉例來說，你和一位摯友碰面的時間，每年只有2天。那麼未來幾年的情況又如何呢？如果你們今年60歲，假設可以活到100歲，那麼未來的40年，以每年2天計算，意味著你們最終可以在一起度過80天。在14,600天餘命中，只有80天可以一起度過。

這個數字看似不少，但2018年統計，美國人每天花在數位媒體上的時間是11小時，相較起來撥給重要的人的時間，是否少得可憐？羅伯特博士表示，其實生活中經常潛藏著我們未充分利用的人際關係。

當然，即使是最好的朋友，也不需要一直在一起，但特地見上一面可能會讓你感到更愉快，而老實說有些泛泛之交，偶爾見面也就足夠了。重點是，我們經常忽視與所愛之人實際度過的時間長度。

想想看，你是否有一些朋友或親戚，即使他們讓自己感到更加快樂，但與他們相處的時間其實並不足夠？你現在是否充分花時間與最重要的人在一起？是否有多花時間相處，讓彼此都受益？

羅伯特博士提醒，那些未充分發揮的關係已經存在我們的生活中，正在靜靜地等待著你。只要稍微關心那個對你來說重要的人，就有可能使你們的情緒和生活發生巨大的變化。

有人支持，病痛的日子仍能感受幸福

2008年，羅伯特博士的研究團隊針對多對80幾歲的夫妻，連續進行了8天的電話訪問。訪問的目的是瞭解他們當天的活動內容，以及他們與重要他人度過的時間長度。研究發現．那些花更多時間與他人相處的日子通常更幸福，特別是與伴侶相處的時間越長，幸福感就越高，在關係親密的夫妻中尤為明顯。

雖然受訪的夫妻經常為身體疼痛和健康問題所困擾，在身體疼痛嚴重的日子裡，他們的情緒也會受到影響。然而，親密的夫妻情緒變化較緩和，面對身體疼痛，他們的幸福感也不會急劇下降。這表示由於幸福的婚姻關係，即使身體正承受痛苦，但他們的心情也會得到保護。研究結果說明：與他人互動的質量，是影響幸福的關鍵因素。

總結來說，羅伯特博士提醒我們人際關係和幸福之間的深刻聯繫，雖然手機看起來更吸引人、工作忙碌以至於無法應付，但這些原因都不足以導致你忽略了寶貴的人。人與人的陪伴不僅可以使我們快樂，還可以使我們更強大，我們值得投入更多的時間和精力，積極建立和維護這些關係，為生活增添更多的喜悅與滿足。

（本文出自2023.10.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）