「走線」：越來越多中國移民穿越達連峽谷前往美國

通過一條相對較新且危險的路線穿過巴拿馬達連峽谷（Darién Gap）叢林抵達美國的中國移民數量大幅增加，部分原因是社交媒體帖子和視頻提供了詳盡的攻略。

有多少中國移民穿越達連峽谷？

巴拿馬移民局的數據顯示，每月穿越達連峽谷的中國移民人數日漸增加，從1月的913人增加到9月的2588人。今年前9個月，巴拿馬移民當局共登記了15567名穿越達連峽谷的中國公民，2022年為2005名，2010年至2021年總共只有376名。

今年前9個月，中國是繼委內瑞拉人、厄瓜多爾人和海地人之後，穿越達連峽谷的第四大移民原籍所在國。使用這條路線的中國移民先飛往厄瓜多爾，然後一路向北抵達美墨邊境。

在美墨邊境，1月至9月，邊境巡邏隊逮捕了22187名從墨西哥非法越境的中國人，幾乎是2022年同期的13倍。9月逮捕人數達到4010人，比8月增加了70%。絕大多數是單身成年人。

聯合國預計，今年中國將有31萬人移民海外，而2012年只有12萬人。

為什麼要穿越達連峽谷？

穿越達連峽谷的路線對中國移民的可行之處在於，他們可以免簽證飛抵厄瓜多爾。從基多出發，他們與拉美人一起穿越曾經難以穿越的達連峽谷，走過幾個中美洲國家，最後到達美國邊境。這段危險的旅程廣為人知，在中文裡也有了自己的名字：「走線」。

短視頻平台和通訊應用程序已經普及了這條路線。它們提供從中國到美國的實地視頻剪輯和分步指南，包括帶什麼行李、去哪裡找嚮導、如何在叢林中生存、住哪家酒店、在不同國家賄賂警察的金額以及遇到美國移民官員時該怎麼做等小貼士。即使不會說西班牙語或英語，翻譯應用程序也能讓移民們獨自穿越中美洲。

為什麼越來越多的人離開中國？

2018年，習近平修改憲法，取消了國家主席的任期限制，中國的移民人數開始大幅上升。新冠疫情和中國的「清零」防疫政策（其中包括嚴格的邊境管制）暫時阻止了人口外流，但隨著中國經濟艱難反彈和青年失業率居高不下，移民潮又捲土重來。

「這一波移民潮反映了對中國的絕望。」網絡評論媒體《議報》主編、北京中共中央黨校前教授蔡霞說。

「他們對國家的未來失去了希望。」現居住在美國的蔡霞說，「你可以看到他們中有受過教育的人和未受過教育的人，有白領工人，也有小企業主，還有來自富裕階層的人。」

這股最新的浪潮甚至有了一個網絡流行語「潤學」。這個詞的意思是「逃跑的學問」，最初是為了繞過審查制度，使用了一個發音與英文單詞「run」相似的漢字「潤」。

「失業率非常高，人們找不到工作。」四月份帶著女兒來到美國的中國作家席燕（XiYan，音譯）說。「對於小企業主來說，他們無法維持自己的生意。」

移民抵達美國後會遭遇什麼？

那些無法獲得簽證而非法越境前往美國尋求庇護的人，通常會在洛杉磯、紐約等大城市與親戚朋友團聚，在那裡找到工作並立足。

許多人從聖地亞哥地區進入美國。9月，美國邊境98%的中國人被捕事件都發生在該地區。他們成為美墨邊境移民的一部分，使9月份成為美國非法越境人數最多的月份，也使美國政府2023年的預算年度成為有記錄以來非法越境人數最多的年度。

一些從聖地亞哥進入美國的移民在兩道邊境牆之間的地區或在城市東部覆蓋著灌木和巨石的偏遠山區等人來接。他們在那裡等著向美國當局自首以提出庇護申請。

美國邊境巡邏人員有時會將已接受處理的移民帶到聖地亞哥的一個中轉站，在那裡他們可以給手機充電、吃零食、查看成堆的免費衣物並獲得旅行建議。

（美聯社）

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