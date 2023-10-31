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恐龍滅絕追因 研究：隕石揚起的煙塵

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
科學家透過電腦模擬6600萬年前隕石撞擊地表，造成恐龍等大量生物死亡。（Photo by Patti on Flickr under C.C. License）
科學家透過電腦模擬6600萬年前隕石撞擊地表，造成恐龍等大量生物死亡。（Photo by Patti on Flickr under C.C. License）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】究竟是什麼導致了一代霸主「恐龍」的滅絕？原來是白堊紀末期一顆直徑約10公里的隕石撞擊地球，造成全球75%的物種滅絕，但隕石實際引發的連鎖效應仍不明。科學家最近透過電腦模擬方式，確認了隕石撞擊揚起煙塵到大氣中，形成阻隔，使陽光無法穿透到地表，才造成大批植被死亡，並如骨牌般造成整體生態系崩潰。

滅絕說法眾說紛紜

衛報》報導，科學家透過電腦模擬6600萬年前隕石撞擊地表，造成恐龍等大量生物死亡，更超過75%的物種滅絕。但滅絕的原因則仍眾說紛紜，包括隕石造成野火蔓延、後續引發的火山爆發，甚至是大量的硫磺毒氣。

例如科學家就認為，印度德干地區（Deccan）火山噴發才是主因，他們主張當時火山噴發造成大規模氣候變遷，導致白堊紀末期大量生物滅絕。後續遭到其他團隊反駁，火山噴發造成二氧化硫與碎片擋住陽光，最多造成日照減少5%，但這情況應該不會使恐龍滅絕。

此次有研究團隊更指出，基於對「白堊紀－古近紀界線」的研究來模擬當時的古氣候，研判撞擊產生的矽酸鹽塵埃與後續野火引發的煙塵，才是真正讓恐龍滅絕的殺手。

煙塵阻擋陽光

自然雜誌》的研究指出，當時隕石撞擊對氣候造成的結果，仍沒有完整的論述，後續對生物造成的傷害更需要進一步研究。

布魯塞爾研究員塞內爾表示，當時隕石撞擊的地表由花崗岩與其他岩石組成，揚起的煙塵很有可能導致陽光無法穿透，地表的植被也無法進行光合作用。根據模擬，隕石撞擊後，揚起的矽酸鹽塵埃阻擋了陽光，地表需要兩年的時間才能恢復正常的光合作用。

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隕石 恐龍 科學家

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