情色網紅穿比基尼遊大馬、當街袒胸露臀照瘋傳 網疑華裔女子賣淫

任何國家都歡迎遊客入境，但前提是要尊重當地文化風俗和守法規。馬來西亞社交媒體近日瘋傳4張不雅照片，指1名華裔女子到馬來西亞旅遊，卻在光天化日之下身穿白色比基尼在街頭遊走，晚上更當街裸露拍照，不但袒胸露乳，而且裸露臀部，舉止不良有損當地民風兼觸犯法規。

更離譜的是，有網友發現這名女子在社交媒體「X」（前稱「Twitter」）懷疑從事不道德交易，又聲稱自己現身處江浙滬，即是江蘇省、浙江省和上海市，本年9月將會到東南亞國家，令人懷疑她來自中國。大馬當局正調查事件，又提醒遊客自重。

馬來西亞的社交媒體近日瘋傳4張照片，都有經過打碼處理，看不到涉事女子的容貌和私密位置，其中2張相片可見當時是早上或下午時分，女子身穿白色比基尼拉著行李箱，在馬來西亞沙巴州城市亞庇的加雅街頭行走，旁若無人；另1張照片則在晚上拍攝，該名女子站在沙巴旅遊局大廈對出位置，掀起上衣露出胸部，更稍微拉下褲子；餘下1張相中，女子在晚上前往1間銀行對開，背對鏡頭彎腰除褲露出臀部，行為極大膽。

事件震驚大馬各界，網友其後發現涉事女子在社交媒體「X」（前稱「Twitter」）用簡體字和相關照片宣傳不道德交易，更聲稱自己在江浙滬，即是江蘇省、浙江省和上海市，「國內可繼續預約」，網友從這句子紛紛認為涉事女子來自中國，但已回國並打算再出國賣淫，直斥其所作所為犯法。而該女子稱本年9月將會到東南亞國家，歡迎有興趣人士預約，甚至標榜「預約特價」。

當地有傳媒報導，涉事女子一直從事賣淫活動，經常在「X」分享裸照和其他色情照片，其帳戶吸引超過11萬人追蹤，該4張照片其實之前已經上載過，但她「循環再用」，今次邀請粉絲預服務。

文化環境部長劉靜芝發出告示，指出亞庇市中心無人穿泳裝走動，提醒遊客注意穿着規範和本土風俗習慣，而且應有自覺，同時她指注意到有人在沙巴旅遊局大樓前拍攝數張令人不悅的照片，形容「這種惡意行為令人感到沮喪」，當局正在調查事件，呼籲有資訊提供的民眾可以舉報。

亞庇警區主任莫哈末再迪助理總監亦表示，警方目前引用刑事法典294（a）條「在公眾場所做出猥褻行為」，以及1998年通訊及多媒體法令233條，以進行調查，呼籲知情人士聯絡警方提供詳情。

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文章授權轉載自《香港01》