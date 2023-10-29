快訊

【即時短評】柯文哲不懂國民黨，更不懂郭台銘

創業夢碎收掉生意主因 缺乏客源排名第二最大主因是它

玻璃橋破裂！印尼景點驚傳「墜橋意外」 遊客墜10公尺罹難

聯合新聞網／ 綜合報導
印尼熱門旅遊景點「The Geong玻璃橋」於25日上午驚傳遊客墜橋意外。圖／擷自《The Sun》
印尼熱門旅遊景點「The Geong玻璃橋」於25日上午驚傳遊客墜橋意外。圖／擷自《The Sun》

今年（2023）4月才開幕的印尼中爪哇省熱門旅遊景點「The Geong玻璃橋」,於25日上午驚傳墜橋意外。綜合外媒報導，當時玻璃橋面突然破裂，使4名遊客因此墜落，其中3人受傷，1人不幸罹難。

報導稱，The Geong橋是由玻璃構成橋面，並將橋墩裝飾成佛手造型而聞名，今年4月開幕後吸引許多遊客前往當地參觀。然而25日卻傳出The Geong橋面破裂，當時橋上共有11名遊客，其中4人從橋面墜落，2人及時抓住橋架，另1人在墜落時幸運卡在洞口，但1人則不幸從10公尺高的橋面直落地面死亡。

報導指出，當地警方發現該橋的橋面非常薄，僅1.2公分，不符合安全標準5公分。此外，安全框架也不符標準，現場也無設置安全網、警告標誌、安全說明等，而業者在先前更未做過任何安全測試，也未提供員工相關知識與訓練。

不過在玻璃橋開放時，便有當地林業合作組織對橋梁有所擔憂，並強調有5%遊客在參觀後提出不少問題，但景點負責單位卻拒絕參與討論。新聞一出，讓許多印尼民眾相當生氣。

印尼

延伸閱讀

她為減肥連吃3個月胡蘿蔔竟變「小橘人」 網笑翻：跟秋天很配

來台旅遊訂房被取消「差點流落街頭」 陸客批：飯店不負責任

台人遊日怨刷卡被多收5%手續費 旅遊達人急喊：是結帳陷阱！

歐洲買名牌包憂遭竊？ 他靈機用「這台灣特產」罩住獲讚：這招好強！

相關新聞

梨泰院踩踏男星逝世周年 母親一封信道思念：媽媽是罪人，應該去救你的

南韓首爾梨泰院在去（2022）年10月發生嚴重踩踏事件，造成159人死亡。其中，參加過知名選秀節目《PRODUCE 101》的演員李智漢（이지한）...

玻璃橋破裂！印尼景點驚傳「墜橋意外」 遊客墜10公尺罹難

今年（2023）4月才開幕的印尼中爪哇省熱門旅遊景點「The Geong玻璃橋」，於25日上午驚傳墜橋意外。綜合外媒報導，當時玻璃橋面突然破裂，使4名遊客因此墜落，其中3人受傷，1人不幸罹難。

超過2千人登記參加…印度基督教團體聚會發生連環爆炸 已知1死36傷

路透報導，基督教團體「耶和華見證人」（Jehovah's Witnesses）29日在印度南部喀拉拉邦舉行禱告會，會場發...

遊日注意熊襲 日本4月至今172人受害創新高

日媒自行彙整官方等數字報導，日本今年度從4月至今至少已有172人遇熊襲受害，創統計史新高紀錄。從發生地區來看，包括秋田縣...

北海道札幌大量雪蟲飛舞 恐持續到11月上旬

宣告冬季到來的「雪蟲」近日大量出現在日本北海道札幌市，數量較往年多，讓居民備感苦惱，成因疑與夏天到秋天的高溫有關，專家預...

韓用AI監控人流 防梨泰院踩踏慘劇重演

去年萬聖節南韓首都首爾發生梨泰院踩踏事件，造成多達159人死亡、196人受傷；事發一年後，夜生活鬧區梨泰院不見以往萬聖節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。