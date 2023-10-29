玻璃橋破裂！印尼景點驚傳「墜橋意外」 遊客墜10公尺罹難

今年（2023）4月才開幕的印尼中爪哇省熱門旅遊景點「The Geong玻璃橋」,於25日上午驚傳墜橋意外。綜合外媒報導，當時玻璃橋面突然破裂，使4名遊客因此墜落，其中3人受傷，1人不幸罹難。

報導稱，The Geong橋是由玻璃構成橋面，並將橋墩裝飾成佛手造型而聞名，今年4月開幕後吸引許多遊客前往當地參觀。然而25日卻傳出The Geong橋面破裂，當時橋上共有11名遊客，其中4人從橋面墜落，2人及時抓住橋架，另1人在墜落時幸運卡在洞口，但1人則不幸從10公尺高的橋面直落地面死亡。

報導指出，當地警方發現該橋的橋面非常薄，僅1.2公分，不符合安全標準5公分。此外，安全框架也不符標準，現場也無設置安全網、警告標誌、安全說明等，而業者在先前更未做過任何安全測試，也未提供員工相關知識與訓練。

不過在玻璃橋開放時，便有當地林業合作組織對橋梁有所擔憂，並強調有5%遊客在參觀後提出不少問題，但景點負責單位卻拒絕參與討論。新聞一出，讓許多印尼民眾相當生氣。