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北韓女足實力強 運動外交能化干戈？

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
北韓女足實力強，在過去的國際排名都是名列前茅。（Photo on WikiCommons）
北韓女足實力強，在過去的國際排名都是名列前茅。（Photo on WikiCommons）

北韓女足其實非常強，但竟成為政治宣傳工具！過去北韓女足在國際排名都是名列前茅，更是亞洲實力最強的隊伍。但北韓政府竟曾以「黨制定的進攻策略」才是女足成功的關鍵，以之作為政治宣傳。分析認為，北韓應遵循國際規範，並靠著運動外交等方式，化解國際政治的緊張局勢。

北韓女足實力堅強

過去在女子世界盃足球賽（FIFA），北韓女足的實力一直是世界前十名，更是亞洲排名首位的女足球隊，曾在2001到2008年奪下女子足球亞洲盃的冠軍。

但過去因為禁藥與疫情的影響，導致北韓女足長年沒有參與國際賽事，更遭到國際奧會禁賽。奧會今年初已經解除北韓女足的禁令，所以北韓女足也出席此次的亞運，並奪下第二名的佳績。

黨的進攻策略

經濟學人》分析報導，面對女足強勁的實力，北韓政府卻用來進行政治宣傳，例如北韓女足在東亞聯賽奪得冠軍時，北韓領導人金正恩更寫下親筆信說：「女足的勝利歸功於黨制定的進攻策略」，並向他們致上帶有軍國主義色彩的敬禮方式。

國際政治與國際運動賽事向來存在幽微的對立關係，如過去俄烏戰爭爆發時，就有超過30個國家要求奧運委員會禁止這兩國出賽。俄羅斯當局也回應說，這是各國政府干涉奧運運作，難以接受政治力介入運動的狀況。

政治運動難分野

同樣的狀況也曾在南、北韓共同舉辦的平昌冬奧發生過，當時北韓一再違反聯合國安理會決議進行核武試驗以及試射彈道飛彈，但為了冬奧順利執行，南韓政府派出考察團，緩解與北韓的關係。

如今，在北韓政府的操作下，國家女足隊也淪為國內外政治宣傳的工具，但如果北韓能夠透過運動外交的方式，在遵守國際的狀況下，重新取得國際的認同，或許就能化解該國與國際之間水火不容的狀況。

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北韓 運動 足球

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