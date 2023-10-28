赴日本體驗居酒屋「7大潛規則」要注意 貿然給店員1物恐遭誤會

許多人到日本旅行很喜歡去居酒屋，能體驗到日本的飲酒文化，亦有不少餐點選擇。不過作為「禮儀之國」，日本的居酒屋亦有一些小規矩和文化。大家趁著去旅行前補習一下以下7個居酒屋禮儀及文化，就不怕到時候尷尬啦！

居酒屋佔日本文化一大部分，不少朋友、上班族會在每天下班後約到居酒屋喝酒聊天談八卦。雖然看似是很隨便放鬆的地方，但日本的居酒屋也有自己的一套規矩。以下7個禮儀文化你有聽過嗎？

【1】坐下要先點酒

許多人可能習慣坐下看完菜單後點餐，再點飲品。但在居酒屋，入座後就應該先點酒。這時候「首先來杯啤酒（とりあえずビール）」這一句話就非常道地，先點一杯再慢慢看Menu吧！

【2】有收費下酒菜

去居酒屋時店員會送上一碟下酒菜，但別以為它像一般餐館餐館的那碟花生，說不要或沒吃過就不用付錢。在日本居酒屋大部分的時候這份下酒菜是不能拒絕的，收費300日圓至500日圓左右（約新台幣65到108元）。

【3】座位、碰杯高度要按輩分

與上司或長輩去居酒屋時，日本文化是輩分高的人坐得越進、越遠離門口。另外與南韓一樣，日本人在碰杯時也會是由輩分較高的人在上，較年輕的人或下屬就在較下方。

【4】倒酒的特別技巧

日本人不會為自己倒酒，而是觀察大家的杯子，互相幫忙倒酒。倒酒時必須注意將酒瓶的牌子標籤向上，讓對方看到。而有人給你倒酒時，手要放在杯底然後將杯稍微傾斜以示謝意。

【5】Sake不是清酒！

不少人講到清酒都會將它稱呼為「Sake」，但其實在日本「お酒」（O-Sake）泛指所有含酒精的飲品。若想要喝清酒就要點「日本酒」（Nihon-Shu），否則店員就會誤會你的意思了。

【6】代客駕駛

若駕車到居酒屋吃飯，但最後司機本人喝了酒怎麼辦呢？日本有一個很有趣的「代客駕駛」服務，計程車公司會派2名司機來，一名負責駕駛顧客的車，另一名司機則駕駛計程車在後面。安全將客人連人帶車送回後，2名司機就會一起坐上計程車離開了。

【7】別付小費！

不少外國國家都有付小費的文化，但在日本則沒有這項文化。若謬然向店員付小費或許反而會令他們感到不受尊重。不過若是請了私人導遊或年輕一輩，他們接觸到較多外國文化也有可能會接受小費。不過給小費的時候也千萬不要直接一張鈔票遞過去，而是先去便利店或100日圓商店買一個信封裝起來再給對方吧！

另外因為部分居酒屋的吸煙區與非吸煙區並沒有明確分隔，若是不吸煙的朋友就要留意了。同時也有部分店舖禁止小孩入內，帶著小朋友的大家要事先問一下或在網上查一下店舖會比較好。最後要注意，在日本要20歲或以上才可以合法喝酒！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

延伸閱讀：

日本旅遊防詐騙！新宿喝酒放題 網紅淪大肥羊被痛宰

日本「裸祭」年吸萬名男子現身 赤裸為爭取一物！附參加詳情

文章授權轉載自《香港01》