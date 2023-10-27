妻驚見丈夫相機裡有「女兒裸照」 幼女一句話讓她怒提離婚

在各種刑事罪責中，性犯罪更具爭議性，特別是針對未成年兒童，或者是自身的親人等等，格外地不被接受。近來日本媒體，就有這麼一則家庭人倫悲劇。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名春香的40歲女性，過去和一位男性結婚育有一子一女，女兒年紀為小學三年級。他的丈夫工作穩定，沒有欠債、賭博、外遇的情形，甚至連酒都不喝，也不曾在家中出現過暴力傾向，還會共同照顧小孩，可說在外人眼裡，似乎是相當完美的丈夫。

然而有一次，春香因為兒子參加一場競賽，於是想借丈夫的單眼相機，把兒子的表現拍下來。然而，就在她確認相機中的內容時，意外發現裡頭居然有許多女兒的裸體寫真。包括2到3歲時洗澡前脫光衣服，或者是小學換泳衣時的照片等等，還有從裙子下方拍攝的角度，讓春香十分震驚。

春香立刻詢問丈夫這是怎麼回事，丈夫則強烈反駁「不要把我想成那種人」。但有一次剛好看到新聞在講到性犯罪話題時，女兒告訴春香，說爸爸曾經講過「我身上有大香腸喔」，更讓春香確定了丈夫有戀童癖傾向，甚至連自己的女兒都不放過，於是帶著兩個孩子回到娘家，並準備請來律師和丈夫對簿公堂，進行離婚官司。