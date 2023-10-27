說好夫妻齊心工作攤房貸 人妻懷孕後卻走向悲劇發展

不管是多親密的家人，一旦牽扯到錢的問題，總是容易引起糾紛。特別像是買房買車這類較大的花費，有時更可能會吵到一家破裂。近來在日本，就有這麼一則悲劇的報導。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一對姓市川的30多歲夫婦，兩人一直希望能夠買房，共同築起有停車位、有陽台，屬於一家人的宅邸。然而，雖然他們積極尋找物件，不過每次看到房貸的價格，憑市川丈夫單人的收入，實在無力負擔，讓他們望之卻步。

由於兩人本身都有工作收入，因此房仲建議他們，不如採取由兩人共同分攤，彼此作為對方保證人的形式，來攤掉房屋貸款。如此一來，就能減輕負擔。由於兩人確實未來打算都繼續工作賺錢，所以答應了這項提議。

沒想到在不久之後，市川妻子因為懷孕的關係，請了長期的產假，頓時少了一筆收入。好不容易撐到孩子出生，市川妻子終於回到職場，但也因為需要待孩子的關係，只能減少工作份量，薪水自然也在低檔徘徊，結果依舊得由丈夫來承擔房貸。

兩人就這樣，因為錢的問題經常吵架，最終雖然決定離婚，結果又因為房貸還沒還完，雙方都堅持對方是離婚的原因，應該負起支付剩餘房貸的責任，而無法決定歸屬。直到最後，市川丈夫才靠著老家的金援，硬是把剩下來的房貸繳清了，才能開始確定離婚後的財產分配，正式和老婆決裂。