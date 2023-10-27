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他見澀谷萬聖節標語「4年變化」 嘆：有如見證夫妻走向離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
網友貼出澀谷從2019年至今年的萬聖節宣傳照，感嘆政府態度轉變巨大，圖為今年的萬聖節標語。圖取自X平台@livedoornews
網友貼出澀谷從2019年至今年的萬聖節宣傳照，感嘆政府態度轉變巨大，圖為今年的萬聖節標語。圖取自X平台@livedoornews

萬聖節即將到來，近年澀谷區的萬聖節活動擴大後，產生不少道路髒亂、民眾不守秩序的問題，對此，當地政府自2019年起在澀谷站前設置大型宣導看板，盼能藉此改善秩序。不過有網友發現，過去幾年澀谷區看待萬聖節的態度轉變甚鉅，感嘆就像看到了「夫妻逐漸走向離婚的過程」。

日本東京都澀谷區長長谷部健，為避免大批人潮湧入澀谷造成危險，在本月月初時曾開記者會向世界大眾呼籲，「希望大家不要為萬聖夜到澀谷站周邊」，更於10月16日時，在澀谷站前立了一個巨大看板，宣導「澀谷不是舉辦萬聖節活動的場所」。不過近日有網友在X(原Twitter)上貼出2019年至2023年的萬聖節期間的宣導標語，指出政府的態度轉變巨大，像是見證了一對夫妻漸漸走向離婚的過程。原PO還補充說明，從2019年至今，澀谷區區長一直都由長谷部健擔任。

2019年至2023年的宣傳標語依序為：

2019年：讓萬聖節成為澀谷的驕傲

2020年：今年的萬聖節請減少外出、保持安全

2021-2022年：「想朝聖萬聖節的澀谷」，一起期待這句話能被正面使用的日子到來

2023年：澀谷不是舉辦萬聖節活動的場所

許多網友也認同政府前後態度轉變太大，「有種想讓人來就來，狀況不對就叫你不要來玩的感覺」、「當初就不該說萬聖節是澀谷的驕傲，應該改成『享受萬聖節之餘，也要遵守規矩』才對，現在的情況就是放任後的結果」、「之前的宣導太過婉轉，結果現在才意識到，勸導民眾自制很重要」、「地方政府本身也有問題」。

也有人對政府今年強硬的態度表示肯定，「不是很好嗎？不然又會出現很多人跟一堆垃圾」、「為了防止瘋狂的民眾聚集，這也是沒辦法的呢」。

萬聖節 X 東京 日本

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