賣春實錄！日女告白海外皮肉錢難賺 至少20人在台「多到影響行情」

近來日本女性出國賣淫的事件曾出不窮，除了歐美之外，就連包括台灣在內的許多東亞地區，都成了他們賣淫的目標，甚至還因為人數太多而出現行情被影響的狀況。

根據日本媒體「女性週刊PRIME」報導，一位化名A子的女性表示，過去她曾經到美國洛杉磯，以及台灣台北進行特種事業，還說最近在業界裡，去台灣、泰國、澳門、澳洲等地的人越來越多。光是受訪的當下，她就聽說有20位以上的日本女性在台北賣淫，甚至因為日本人太多了，影響到彼此間的生意。

A子表示，這些女性難得來一趟，有時卻未必接得到客人。她就有一位認識的人，將養的四條狗寄託在旅館，跑來台灣淘金。但因為賺的金額不如預期，所以當必須支付期間的住宿費用時，反而還倒虧了一筆。

A子指出，其實在海外賣身淘金，並沒有想像中的容易。過去她雖然曾在洛杉磯待9天，就賺進300萬日幣（約相當於新台幣62萬元）的酬勞，但現在美國抓得緊，女性單獨想要入境的話，常常會被海關盤問。而且她還被安排在有點髒亂的房間，床單中間都沒換過，甚至浴室裡還一度跑出大量螞蟻，讓她嚇得拜託客人幫忙處理。

因為人身自由被嚴格管控，因此伙食方面，也只能叫Uber外送，或請仲介人幫忙送餐來。也曾因為國情不同，有客人把使用非法藥物當成稀鬆平常，還問A子要不要一起用。

而好不容易忙完獲得的報酬，也會有大半被當成手續費抽成走，或者是在過海關時，因為現金過多被沒收掉，海外賣春有相當多外人不知的風險。