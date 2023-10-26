聽新聞
test
0:00 / 0:00

賣春實錄！日女告白海外皮肉錢難賺 至少20人在台「多到影響行情」

聯合新聞網／ 綜合報導
近來日本女性出國賣淫的狀況越來越普遍，其中也有不少人來台。示意圖。圖片來源／ingimage
近來日本女性出國賣淫的狀況越來越普遍，其中也有不少人來台。示意圖。圖片來源／ingimage

近來日本女性出國賣淫的事件曾出不窮，除了歐美之外，就連包括台灣在內的許多東亞地區，都成了他們賣淫的目標，甚至還因為人數太多而出現行情被影響的狀況。

根據日本媒體「女性週刊PRIME」報導，一位化名A子的女性表示，過去她曾經到美國洛杉磯，以及台灣台北進行特種事業，還說最近在業界裡，去台灣、泰國、澳門、澳洲等地的人越來越多。光是受訪的當下，她就聽說有20位以上的日本女性在台北賣淫，甚至因為日本人太多了，影響到彼此間的生意。

A子表示，這些女性難得來一趟，有時卻未必接得到客人。她就有一位認識的人，將養的四條狗寄託在旅館，跑來台灣淘金。但因為賺的金額不如預期，所以當必須支付期間的住宿費用時，反而還倒虧了一筆。

A子指出，其實在海外賣身淘金，並沒有想像中的容易。過去她雖然曾在洛杉磯待9天，就賺進300萬日幣（約相當於新台幣62萬元）的酬勞，但現在美國抓得緊，女性單獨想要入境的話，常常會被海關盤問。而且她還被安排在有點髒亂的房間，床單中間都沒換過，甚至浴室裡還一度跑出大量螞蟻，讓她嚇得拜託客人幫忙處理。

因為人身自由被嚴格管控，因此伙食方面，也只能叫Uber外送，或請仲介人幫忙送餐來。也曾因為國情不同，有客人把使用非法藥物當成稀鬆平常，還問A子要不要一起用。

而好不容易忙完獲得的報酬，也會有大半被當成手續費抽成走，或者是在過海關時，因為現金過多被沒收掉，海外賣春有相當多外人不知的風險。

日本

延伸閱讀

找得到畫面中的北極熊嗎？攝影師被提醒「沒看到就死定了」

沖繩居酒屋「禁外國客入店」惹議 店家喊冤：沒有歧視的意思

被意外的敵人打敗！他為圓拉麵夢拚七年存錢開店 不到一年慘收攤

影／觀光客喊好噁！今年北海道「雪蟲」暴增十倍超惱人 專家解釋原因

相關新聞

你不曾真的離去：迎接逝者靈魂歸家的墨西哥亡靈節

「死亡不曾將家族分離，離開的人年年都會回來一次。」每年的11月1日、2日是墨西哥「亡靈節」，不僅是墨西哥本地，擁有大量拉丁裔移民的美國部分地區也自10月就開始準備慶祝；亡靈節融合墨西哥原住民阿茲特克人傳統和天主教影響，生者藉節日緬懷、紀念逝去的親人。亡靈節的圖騰，例如骷顱頭、萬壽菊等，隨著2017年皮克斯動畫電影《可可夜總會》熱映而廣為世人所知。墨西哥人相信，在亡靈節期間過世的親人會返回家中，隨著美國萬聖夜文化流入，亡靈節慶典更加盛大，其意義也從原本的紀念死者，再增添了慶祝生命本身的意涵。

冰雪奇緣、小飛俠都有！東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」2024年6月開幕

東京迪士尼海洋的第8個主題園區「夢幻泉鄉」（Fantasy Springs）將於明年6月6日正式開幕，以迪士尼動畫「冰雪...

俄羅斯「抵制奧斯卡」？俄國電影界分裂的報獎論戰

奧斯卡最佳國際影片的提交時間已於美國時間10月2日截止，俄羅斯維持去年「抵制」奧斯卡的基調，今年依然沒有推派角逐奧斯卡最佳國際影片獎的俄國代表，甚至表示俄國奧斯卡委員會的工作已經停擺——奧斯卡委員會早先便明言不會推派，而此決定也在報名時間截止之後，再次引起俄國電影界的意見論戰。

影／觀光客喊好噁！今年北海道「雪蟲」暴增十倍超惱人 專家解釋原因

每當日本北海道進入到下雪季節，常常會出現一種有著白色身軀，群聚漫天飛舞般的樣子就像降雪般的「雪蟲」。雖然名字和畫面看起來有些浪漫，但實際上這種雪蟲，卻帶給北海道人不少困擾。且近來還因為氣候變遷，讓雪蟲數量較平時大幅增加，影響居民生活。

妻驚見丈夫相機裡有「女兒裸照」 幼女一句話讓她怒提離婚

在各種刑事罪責中，性犯罪又相對較為具有爭議，特別是針對未成年兒童，或者是自身的親人等等，更是格外地不被接受。近來日本媒體，就有這麼一則家庭人倫悲劇。

喜歡邊洗澡邊刷牙？醫師揭牙刷放「這位置」恐成細菌炸彈

每個人刷牙習慣都不同，有些人為求方便，會選擇在洗澡時順便刷牙，不過牙醫師提醒，將牙刷放在浴室恐成「細菌炸彈」，因為潮濕的環境是黴菌生長的天堂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。