月薪僅八萬日幣！他美碩士、日博士雙頭銜卻成「高學歷難民」

現代社會教育普及，越來越多人有機會受到高等教育。然而另一方面，當今卻也出現許多高學歷失業，或者低薪的現象。日本作家阿部恭子近來就在日本媒體「現代新書」，分享自身著作《高學歷難民》中，一篇關於高學歷低薪的案例。

本案例的受訪者名為岡本正樹，是一位取得美國MBA（企管碩士），及日本知名國立大學博士學歷的男性。想成為社會運動者的岡本，在畢業後找到了一份國際人權團體的工作。然而這份工作雖然事務繁忙，且需要高度的專業，但是月薪卻只有8萬元日幣而已（約相當於新台幣16603元）。

由於過去沒有工作經驗，因此岡本也只好咬緊牙關，靠其餘兼差跟老家的支援苦撐，希望有朝一日，能夠變成到處演講、撰寫書籍的大人物。團隊中原本不少成員也都和他一樣，是擁有高學歷的人，但許多人迫於現實壓力，紛紛在30歲前後放棄，改投向其他事業。

後來，岡本找到了一份國會議員助理的工作。儘管總算是踏入了政治圈，但他卻在選舉時期，被當成打雜小弟使喚。最終該議員沒有選上，讓他再度失去工作。

面臨經濟危機的他，得知一家出版社正在徵人，對出版業界有些興趣的他便前往應徵。雖然岡本順利成為出版社正式員工，但繞了那麼一大圈，最終依然在中年時，只是當個普通的上班族，讓他感到非常焦慮，經常會夢到過去的同學，嘲笑他一無所成。幸好在家人的鼓勵下，岡本總算重拾信心，努力為現在的生活奮鬥著。